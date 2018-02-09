港报社评：中印暗战延伸至马尔代夫--信报2月9日

印度洋接近赤道的小国马尔代夫通常被形容为「旅游天堂」，事实上该国全凭旅游业支撑大局，占国内生产总值三成，占外滙收入七成。然而，当地人未必有身处天堂的感觉，反而因为居住环境挤迫而衍生不少社会问题，毕竟首都马累只是一个面积不足六平方公里的小岛，香港的南丫岛还要比它大一倍。人口密度过高加上经济模式单一，又导致政府内部意见分歧，究竟应该按照传统依赖邻国印度，维持基本的原貌？还是寻求中国援助，大展拳脚扩充发展规模？分歧更演变为对抗。

马尔代夫近日卷起政治风暴，政府颁布全国进入紧急状态十五日，表面上是该国头面人物权力斗争，当中还牵涉兄弟阋墙，实际上背后存在着中国和印度暗战的博弈身影。具体来说，马尔代夫答应中国担当「一带一路」极具战略意义的中途站角色，并且交由中国企业承建机场项目，包括水上飞机航站楼，又把突破首都交通瓶颈的重责付托中国，就是兴建一条史无前例的跨海桥梁，名为「中马友谊大桥」，贯通马累岛和机场岛。面对中国一连串的大动作，传统的亲印度派政客情绪反弹，例如前总统纳希德（Mohamed Nasheed）控诉，中国打着投资开发的幌子掠夺土地，破坏马尔代夫主权。

颁布紧急状态令的导火线是首席大法官赛义德（Abdulla Saeed）裁决，另一位前总统加尧姆（Maumoon Abdul Gayoom）「蓄意推翻政府」罪名不成立，予以释放，现任总统亚明（Abdulla Yameen）怒不可遏，既将加尧姆再次关押，又把法官一并拘捕，然后就是全国进入紧急状态。加尧姆和亚明原是同父异母兄弟，但在政见方面水火不容。

姑勿论总统由于不满裁决而拘捕法官是否破坏法治（警方的版本是赛义德收受巨额贿款才决定释放反对派领袖），此事的脉络其实可以归纳为一个关键重点，现任总统亚明亲中国，两位前任总统亲印度，因此以加尧姆为首的反对派第一时间呼吁印度出兵介入，而印度媒体则直言这个动荡局势为「中印代理人之争」。

中印暗战，如今俨然成为新常态，历时七十三天的洞朗对峙事件即为一例，事发地点在不丹，这个国家跟马尔代夫差不多，都是印度视之为「势力范围」的后花园，中国在该区修建公路等于「侵犯地盘」。此外，另一个后花园尼泊尔又向中国送秋波，刚刚在上月完成光纤接入中国宽频的工程，结束印度在该国宽频领域占据的垄断地位。尼泊尔作为「一带一路」倡议大计的一部分，北京正在研究通过铁路将加德满都与西藏首府拉萨连接起来的可能性，工程估计耗资八十亿美元。

论历史，马尔代夫和印度确是渊源较深，明朝三宝太监郑和下西洋访问过当时的「溜山国」（马尔代夫中文古名）之后，中马两国往还并不频繁。可是论二十一世纪的商机，毋庸置疑强势崛起的中国拥有难以抗拒的诱惑力，所以印度的几个后花园包括马尔代夫在内才会乐意墙脚被撬。纳希德所言「中国殖民主义买下马尔代夫主权」或许煽情夸张，但马累基建工程的庞大地盘多的是简体中文字句却是不争事实。

谈到撬墙脚，不得不提斯里兰卡，该国政府本来希望印度投资于他们的汉班托塔港（Hambantota），但印度对于这个「落后渔村」而且受到二○○四年南亚海啸蹂躏的港口兴趣缺缺，结果中国决定人弃我取；到头来，斯里兰卡欠债八十亿美元无力偿还，汉班托塔港管理权移交中国，租约期长达九十九年。须知道，这个港口亦是极具战略意义的「一带一路」中站途，美国有线新闻网络（CNN）描述为「中国在自己的珍珠链上又添加了一颗珍珠」。

马尔代夫的中印暗战发展如何，且看今年大选的过程与结果。（完）

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