港报社评：中国“锐实力”触动西方神经的启示--信报12月28日

圣诞节本是普天同庆的欢乐日子，惟二○一七年圣诞跟以往有点不一样。正当餐饮、旅游等行业在全球经济复苏历程中大蒙其利，生意远胜去年之际，有报道指今年内地圣诞市道十多年来最冷清，各大城市节日大餐销情较去年普遍萎缩一成，不少论者把内地圣诞「不快乐」归因于当局出手打压西方节日。

欢庆「洋节日」与维护中国传统文化其实并不存在矛盾，上纲上线混为一谈，徒令圣诞佳节不必要地蒙上政治色彩。我们认为，从国际关系着眼，中国对西方文化入侵的忧虑远比不上西方对中国所谓「锐实力」（sharp power）全球扩张的恐惧。

要了解何谓锐实力，得先分清它跟较多人认识的硬实力（hard power）和软实力（soft power）的分别。硬实力的基础离不开军事及经济力量。也就是说，没有炮弹与银弹作后盾，硬实力无从说起。

软实力立足于价值观的吸引力、产业优势乃至文化影响力，配合积极主动的国际宣传，软实力有助提升国家形象及地位。这十余年间，世界各地尤其亚洲「韩风」大刮，南韩影视制作在海外大受欢迎，正是拜该国把软实力发挥得淋漓尽致所赐。

相比一软一硬，锐实力是近年始出现的外交理论新名词，由美国智库「国家民主基金会」（National Endowment for Democracy）首先提出。有别于硬实力和软实力，锐实力指的是针对特定国家发动颠覆、渗透，以利刃般的外交手段达到在境外压制言论、扩张势力以至操控意识形态等目的。

这种围绕锐实力的描述，跟我们于十一月九日社评中提及俄罗斯运用「不对称战略」（asymmetric strategies）分化西方社会性质相似，而中俄则同被视为锐实力冲击全球民主的主要案例。

过去一个多月，美国《外交事务》双月刊（Foreign Affairs）、英国《经济学人》，以及创造sharp power一词的美国国家民主基金会先后发表文章，就中国锐实力崛起提出警告，而澳洲、纽西兰、德国等民主国家最近亦相继指摘中国透过政治捐献和提供免费旅游等手段，诱使当地政客或官员代表北京利益发声。为防外国势力介入澳洲内政，该国总理特恩布尔月初表示，将明文禁止来自国外的政治献金及扩大间谍罪定义，矛头直指中国。

苏联解体后，俄罗斯仍算是举足轻重的国家，惟在军事上自知难跟以美国为首的北约正面抗衡，经济发展更加呆滞不前，俄国虽与中国一起被归类为具侵略性的锐实力大国，但俄罗斯只求在不触发军事冲突的前提下扭转于国际舞台上的劣势，中国却是崛起中的巨龙，对世界经济的影响力远非「北极熊」可比，西方国家与华经贸关系愈深愈广，舆论对中国锐实力渗透全球的惧意只会不断增加。

这种戒心，从欧盟对中国「一带一路」计划的反应可见一斑。上月底，总理李克强出席在匈牙利首都布达佩斯举行的第五届中国与中东欧国家「十六加一」会议，席上李克强表示将协助区内国家发展基建，欧盟内以西欧大国为代表的主流派非但不领情，且揣测中国别有用心，意图分化中东欧国家与欧盟的关系。

中国从站起来、富起来迈向强起来，触动西方世界神经不难理解。然而，就如《经济学人》所言，以神州经济规模之大，根本毋须中国施压，企业便会自动自觉跟着北京的步调走；部分西方国家重视与中国经贸关系甚于对民主等普世价值的坚持，同样不足为奇。该刊在提醒西方社会慎防中国锐实力之余，不忘指出要确保中国和平崛起，欧美得为其野心腾出一点空间。

二○一七年快要走进历史，中国与美国以至日韩关系势头相对良好，然而在这个表象底下，大国博弈的手影仍处处可见。英美重量级媒体针对中国锐实力发动的舆论攻势，恐怕只是一个开端。

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