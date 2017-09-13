港报社评：中央宜趁经济好，加力去杠杆--经济日报9月13日

总理李克强有信心中国经济今年可保持上半年6.9%增长势头，料有实质基础，因为内部消费支撑得住；但未来经济前景并非没隐忧，短期风险来自外部，中长期则视乎能否拆除债弹。

李克强昨在北京与世银、国基会（IMF）等6个国际组织举行会议，释出对中国经济能保持上半年势头的信心，即高于中央所订全年6.5%目标。他强调，中国经济结构正在转型，已由过度倚赖投资出口，转向消费投资出口协调拉动，当局不会进行竞争性贬值来刺激出口。

平情而论，内地近期数据确反映经济增速有略缓苗头，如7、8月出口或因受累于人币升值，连续两月放慢、固定投资增长放缓，以至7月社会消费品零售总额增长略降至10.4%。

然而，今年上半年在中央力谷去产能、去杠杆下，例如广义货币（M2）增长接连放缓、勒令银行将表外资产拨回表内等，首两季经济仍保持6.9%高增长，外界认为此反映中央将资金引导往实体经济的「由虚入实」开始取得成效，经济体质正迈向更为稳健。

事实上，若看领先指数如7月制造业PMI不但续处扩张水平，且胜于市场预期。在股市向好，楼市企稳下，内地消费仍可望继续有力拉动经济增长。投资方面，则在国情之下，相当程度在中央调控能力之内，故李克强对前景乐观，其来有自。何况中央并不要求下半年经济增速保持6.9%，相信能在6.7%至6.8%左右，已算维持上半年增长势头。

不过，中国经济个中非无风险。短期风险主要有二，都来自外部。其一，美国对华展开301调查，但调查要到明年中才有结果，且相信双方都无意大打贸易战，应只会小规模碰上。其二，北韩危机令东北亚局势大为紧张，美国与北韩之间不排除有擦枪走火之虞，惟双方各有顾忌与盘算，大战爆发的风险仍低。

故真正挑战是中长期的信贷风险。IMF指出，中国今年经济增长强劲并非政策推动，是结构转型带动，故短期风险纾缓，但中长期风险却因北京容忍信贷快速增长而急升，预计非金融债务到2022年将飈至逾GDP的290%，而去年为235%。

若数据高度反映内地经济实况，当前整体形势好，中央宜趁机加力推进经济转型，去杠杆、去产能、去泡沫，落实供给侧改革，逐步处理地方债、企业债等问题，将危机及早消弭。（完）

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