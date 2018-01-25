港报社评：中央打黑结合反腐，屈打成招一宗嫌多--信报1月25日

中央政府一再强调「依法治国」，反贪防腐乃义所当为之举；而且事实上，老虎打了不少，苍蝇拍了一堆，加上《国家监察法》预计将于三月召开的全国人大会议通过，随之而来的肯定是设立国家监察委员会，覆盖所有公职人员，弥补中纪委理论上只能对付违规党员的不足，那么依法而行的肃贪倡廉相信会更加剑及履及。常言道，狐假虎威，即使作威作福的「官场老虎」被一棍打下，在牠面前张牙舞爪的「民间狐狸」又该如何处理呢？

所谓民间狐狸，说的是嗜血程度有过之而无不及的黑社会，他们很多时候依附于贪官污吏的荫庇之下，作奸犯科吸啜民脂民膏，利字当头甚至不惜残害无辜的平民老百姓。看情况，中央政府不但决心打虎拍蝇，现在还要进一步铲除黑社会，国务院昨日发布《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》，誓言打黑要与反腐结合，做到「发现一起、查处一起，不管涉及谁，都要一查到底、绝不姑息」。

国务院的相关通知发布之前，国家主席习近平在一月十一日的中纪委全会之上明确指出，中共执政面临的环境依然复杂，对于今后的反腐，老虎要露头就打，苍蝇乱飞也要拍，亦要把扫黑除恶同反腐败结合起来，既抓涉黑组织，也抓后面的「保护伞」。

至于中纪委书记赵乐际，去年十二月亦发表过大同小异的宣言，基本精神就是惩治放纵包庇黑恶势力的官员。赵乐际和习近平先后向黑恶势力及其包庇者下达清剿令，换言之，狐假虎威形式的魔鬼交易不容存在，可以说是反贪防腐的纵深发展，绝对值得支持。

黑社会及其背后的保护伞同流合污，例子不胜枚举，去年十一月内地媒体就有报道，山西省闻喜县公安局副局长景益民等十三名官员，与黑社会性质组织沆瀣一气、称霸一方，控制网络赌博市场，垄断贩卖毒品市场，参与盗掘古墓葬案件三十九宗。

前中共政治局常委兼中央政法委书记周永康可谓「官黑勾结」的表表者，他不但跟已被执行死刑的四川「黑富商」刘汉及刘维兄弟过从甚密，敛财无数，而且凭其「政法王」的身份把持武警部队「阴谋篡党夺权」，间接催生了武警改革，指挥权收归中央军委，落实「军是军、警是警、民是民」原则，地方政府再无权力调动武警。

反贪是其一，打黑是其二，武警改革是其三，都是「依法治国」之下一脉相承的措施，然而有一点必须顾虑周全，雷厉风行的除恶务尽会否产生矫枉过正的副作用？如此问题其实在《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》里面已有触及，其说法是「要主动适应以审判为中心的刑事诉讼制度改革，切实把好案件事实关、证据关、程序关和法律适用关，严禁刑讯逼供，防止冤假错案，确保把每一起案件都办成铁案。」

防止冤假错案在奉行「无罪推定原则」的法律系统之中有较大的保障，但在内地则时有枉判之案例。最为人诟病的是薄熙来担任重庆市委书记的时候，高举「唱红打黑」之旗帜，黑恶势力消灭的同时，冤假错案亦屡见不鲜，含冤受屈者最常遇到的正是刑讯逼供。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第十二条明确规定：「未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定有罪。」虽然严格来说跟普通法的「无罪推定原则」稍有不同，但仍可视作避免枉判的法治精神。从这个角度观之，扫黑除恶只要依赖证据说话，不附带「唱红」之类的额外条件，防止冤假错案并非不切实际的奢望。

灭罪沙尘滚滚，切忌杀错良民。富有中国特色的社会主义究竟能否落实法治，儆恶锄奸固然是关键，但更加重要的是视乎有没有好人被冤枉，屈打成招一宗都嫌多，反贪防腐与扫黑除恶之时必须慎之又慎。

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