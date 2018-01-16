港报社评：中环西环有分际，“行埋一齐”须合度--明报1月16日

“中环西环行埋一齐几好。”中联办主任王志民一句话，引来不少联想。香港与内地交流日趋频繁，一带一路、大湾区建设等均需要与内地紧密协作，中联办加紧协助特区与内地部门沟通，履行职责促进两地联系合作，自无不可，关键是“中环”和“西环”必须紧记角色分际，行事谨慎合度，不应找人代劳，不可越俎代庖，避免令人觉得“行埋一齐”等于“携手治港”。

过去20年，中联办在港角色变化显著。中联办的主要职责，是联系本港各界人士，促进香港与内地在经济、教育、科学、文化等领域交流合作，以及支持特区政府依法施政。回归初期，中联办行事低调，避免谈论本港事务，时任中联办主任姜恩柱更形容，香港是一本很难读懂的书。2003年50万人游行反对23条立法后，中央认为香港管治出了问题，需要一定程度参与“协助”，开始调整对港政策。2005年曾荫权接任行政长官后，特区政府开始寻求中联办协助“联络”立法会议员，变相由中联办代劳向议员“拉票”，惹来“西环治港”质疑。

特区政府的基本责任，是好好向立法会解释政策并争取支持，此事不应假手于人，“拜托”中联办出手，实际是改写了整个政治游戏规则，既令特区政府权威下堕，亦令中联办角色出现质变，介入本港政治事务愈来愈深，除了多番协助曾荫权和梁振英政府“箍票”，在立法会选举亦可见到中联办身影。这样的政治生态一旦形成，要改变并不容易。虽然林郑月娥就任特首后，承诺改变前朝陋习，不再寻求中联办协助拉票，然而中联办政治影响力累积多年，一举手一投足都可以发挥巨大作用，就算中联办想避免在幕后施为，一些人为求达到政治目的，亦可能主动“叩门”。

王志民一句“中环西环行埋一齐几好”，惹来各方关注，原因亦在于此。回顾过去3个月工作，王志民表示中环西环走在一起，是为香港、为国家、为青年日后发展做事，有人说“中环西环行埋一齐几好”，道出了他与特首林郑月娥的心声，“我们以后一定会愈做愈多，一定会愈多行埋一齐，愈多的成果让大家看”。十九大后，中央推动香港加速融入国家发展大局，无论是一带一路还是大湾区建设，香港均有重要角色，若能好好把握机遇，对香港和国家均有好处。王志民说“行埋一齐”，本意也许是想强调中联办配合特区政府，为香港加强与内地合作铺桥搭路，可是听进一些港人耳里，却有可能再度勾起“西环治港”的担忧。

中联办角色敏感特殊，王志民这番说话甚为高调，还不经意将林郑“拖落水”，强调“行埋一齐几好”是他和林郑的共同心声，港人难免想了解林郑的看法，希望弄清楚“行埋一齐”是指哪些方面、具体分工如何安排、合作有何准则、哪方主动哪方被动、若有观点分歧又会怎样处理。凡此种种，林郑和中联办不妨多作解说，以免港人感到疑惑和不安。

近年中联办官员在港相当活跃，不时出席公开活动，也经常与各界人士沟通接触。中联办履行职责，了解民情多听意见，本是正常不过的事，然而由于中联办政治影响力无形有实，一言一行拿揑稍欠精准，很容易惹来种种猜度。近日港大校长马斐森谈到，所有大学领导人都与中联办有联络，与中联办沟通是“工作一部分”。虽然马斐森强调，在任期间感受到来自“所有人”的压力，包括不同光谱政治人物，可是外界普遍都将焦点放在中联办身上，反映中联办行事需要格外慎重。“港独”思潮在大学发酵，中联办官员表达关注，可说是情理之内，惟对于校政事务，必须恪守不干预原则。若有大学校长觉得不妥当，亦应清晰提出异议。

中联办官员关心港事，需要留意港人反应，一句话稍稍过了火位，“表达意见”有可能被视为“下达指示”甚或“政治干预”；一些看似无心的安排，也可能惹来“矮化”特区官员的猜疑。近年特区政府与中联办官员一同出席公开活动，排序安排往往以中联办官员为主，予人观感是特区政府官员仅属“配角”。有关安排也许只是主办当局刻意逢迎，与中联办官员无关，然而也恰恰反映愈来愈多港人认为中联办才是“主事人”。无论是特区政府、中联办还是香港社会各界，对于这类细节安排，都应该有更多的自觉，避免令市民觉得西环是凌驾中环的真正权力核心。（完）

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