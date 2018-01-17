港报社评：中环西环行埋，难在拿捏分寸--信报1月17日

中联办主任王志民用广东话提到「中环西环行埋一齐几好」，并且说这是他和特首林郑月娥的共同心声，随即惹来不少遐想和议论。也许王主任不太了解香港道地俚语「行埋」有另一种暧昧的意思，但不打紧，一笑置之可矣，重要的是如何理解中环和西环的互动关系。

按字面和常理推测，王志民的「行埋论」可能十分简单，就是坐落中环的特区政府跟位处西环的中联办密切沟通，毕竟中联办的全称是「中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室」，联络本来就是王志民及其同僚的份内工作，与特区政府「不行埋」才是失职。假如推测正确，完全没有问题，此乃中环和西环的良性互动。

不幸的是，经历过近几年撕裂社会的风风雨雨，港人政治触觉变得敏感，加上「西环治港」的讲法早就不胫而走，语焉不详的「行埋论」难免提供想像空间，是不是意味着中联办企图积极插手港府施政？尤有甚者，会不会违反《基本法》？如果「行埋」的潜台词是「干预」，恐怕无法令人一笑置之了。

对于王志民所言引发的街谈巷议，林郑昨日主动澄清，阐明中联办是中央政府驻港三个机构其中一个，由国务院赋予特定职能，五个职能其中一个是促进香港和内地在很多事务上的交流合作，包括经济、教育、科学、文化和体育。林郑特别强调：「并不存在中联办干预属于香港高度自治的事务或者施政工作，更加不存在西环治港。」她批评部分人士「上纲上线」。

所谓「西环治港」，即将卸任全国人大常委的范徐丽泰较早前有一个精辟见解，她说过去两届特区政府曾经依赖中联办官员联络立法会议员，或就政府议案协助拉票，从而为部分市民带来「西环治港」的观感。对于这样的做法，范太认为不合适，她声称这种情况已是过去，因为现届特首承诺不会要求中联办协助拉票。

正如范太之见，部分市民的观感确是前任政府与中联办过从甚密，但如果这情况只是出于部分官员无力自强，惟有乞援于西环拉票，而不是对方刻意干预，那么拨乱反正相信不是难事，现届政府戒除依赖的陋习就是了；怕只怕一切成为惯例，中环和西环「行得太埋」，从此变得「水乳交融」。

关于这一点，我们鼓励林郑切切实实兑现承诺，拿出庄敬自强的本色，何况她昨日亦重申，特区政府自己的事自己做，无论立法会审议的事多么复杂、多么具争议性，所有游说工作皆由她本人及其团队负责。只要林郑与中联办的关系维持在她口中的「事务性交流合作」，并非踰矩越轨的依赖性求助，「西环治港」的疑虑未尝不可以淡化。

特区政府自己的事自己做，说是这么说，实行起来却是难以拿捏分寸。兹举一例，备受争议的高铁西九龙站「一地两检」方案尚欠本地立法，由于这条铁路名副其实要跟内地接轨，亦即是「行埋」，此事无论如何必须与中联办进行「事务性交流合作」，然而在本地立法的过程之中，中环和西环应该合作到哪一个程度？立法会审议之时，问题定然复杂无比，两者之交流又该当如何方能避免别人上纲上线？

林郑眼下还有一个头痛难题，刚上任不久的律政司司长郑若骅卷入僭建风波，个人诚信受到质疑，「一地两检」本地立法在律政司主理之下会否受到牵连而节外生枝，顿成未知之数。万一僭建风波拖累立法工作，中环会否求助于西环恐怕又是焦点所在。

总的来说，中环和西环不管怎样互动，关键是适可而止。既然「行埋」在道地俚语之中还有一种暧昧的意思，我们打个譬喻，中环和西环的关系应该含蓄一些，发乎情，止乎礼。（完）

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