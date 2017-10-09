港报社评：中纪委全会先开锣，自我监督世界难题--明报10月9日

就在中共十九大开幕前夕，第十八届中纪委第八次全会今日在北京先行召开。中共每届党代表大会开幕前，都会先召开本届中央委员会的最后一次全体会议，即所谓七中全会，而同届的中纪委委员都会列席七中全会，并在会期内召开本届中纪委自己的最后一次全会，这就是中纪委的第八次全会。但今次中纪委的第八次全会，却早于十八届七中全会（将于本周三开幕）两天召开，显示这次中纪委的全会，较以往的全会有更多的议题。

69岁的中纪委书记王岐山会否按惯例退休，已成为十九大最引人注目的焦点之一，无论他退或不退，中纪委领导层都面临大换血，130名中纪委委员也大半将会更换。过去5年，中纪委急速扩权扩编，辖下的监察室由原来的8个增加到12个，其中监督地方的监察室由4个增加到7个。十九大后，预期内地监察体制改革将会加速，在明年的十三届人大上将完成修宪，纳入了原属各级检察院的反贪局之后，中纪委将增加国家监察委员会的招牌，成为与国务院平级的超级监察机构，现有的党内调查权与拘押权，将获法律明确授权，扩大至所有公务员。因此，十九大上中纪委的动向万众瞩目，是自然不过之事。

过去5年，中纪委这个肃贪利器尽显威风。在国家主席习近平「『老虎』、『苍蝇』一起打」的号召下，在王岐山的雷厉风行推动下，内地掀起了前所未有的反腐风暴，迄今为止，已有包括中央政治局前常委周永康，中央军委前副主席郭伯雄、徐才厚，现届中央政治局委员孙政才，现届全国政协副主席令计划、苏荣等在内的逾200名副部级、少将级以上军政高官落马受查，反贪腐也成为习近平首个任期中最引人注目的政绩，获得国内外舆论的肯定。

与此同时，预防贪腐的各项制度建设亦全面展开。向中央各部委派驻纪检组长及对各地各部门的巡视实现了「全覆盖」；在全面从严治党的号令下，先后推出了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《党内监督条例》、《巡视工作条例》、《廉洁自律准则》、《纪律处分条例》、《问责条例》等多项党内规章。在内地官场，「不敢腐」的震慑力已经形成，「不能腐」的制度框架初见端倪，当然，在公务员队伍中形成「不想腐」的思想道德建设仍有漫漫长路。

由于中国特殊的政治体制，中纪委的这种自我监督，一直受到外间的诸多置疑，有人质疑反贪腐只不过是内部权斗排除异己的手段，有人质疑这种自我监督是否有效，更有人断言一党专政不可能解决贪腐问题。对此，王岐山并未回避，他曾公开表示，「我们是一党长期执政，最大的挑战就是权力的有效监督，持续破解这一难题，党才能永葆先进性和纯洁性」。他曾不止一次地对访客表示，中共自我监督、自我净化的做法，相当于一个人给自己开刀动手术，属于世界性难题。但他又表示「不信邪」，誓要探索出一条自我监督的新路。

王岐山的自信虽然还要经过时间考验，但并非全无依据。中国现时的贪腐问题，从纵向看，有经济发展阶段的因素，历史上西方各国在工业化时期都曾出现过大规模的贪腐。资本积累或转型时期缺乏规则，巨大的财富给腐败创造了条件。但经济的发展同时也给反腐败创造了一定的条件，如高薪养廉等，结合反贪腐措施，已发挥一定效力。

从横向比较看，与周边实行多党民主制的国家相比较，按透明国际的排名，俄罗斯、蒙古、印度、菲律宾、印尼等国的贪腐程度均超过中国，但迄今只有中国发起了大规模的肃贪行动，新加坡和香港的政府廉洁程度，也远较韩国和台湾为高，证明多党制选举并非反贪的灵丹妙药。

从历史上看，中纪委的作用和职责几经起伏，很长时间不是武功被废，就是形同虚设。十八大以来，中纪委的扩权扩编，很大程度上仍属领导人的个人意志，而非制度化的因素使然。因此，没有制度的保证，中纪委可以被扩权，也随时可以被削权。

古时河流上拉船的纤夫团队为防害群之马，会出钱请人拿鞭子来鞭挞团队中偷懒的人，中纪委就是中共的党鞭机构。但关键的问题，其一，持鞭人本身要有更高的道德标准，中纪委成员应该在党内先公示个人财产，做道德典范；其二，中纪委及未来国监委的独立性和超然地位应获法律保障，这样才能令反贪腐不是一阵风的运动，而是「永远在路上」；此外，反贪腐虽不能搞群众运动，但必须依靠人民，只有舆论监督与中纪委的自我监督相结合，反腐败才不会人走政息。（完）

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