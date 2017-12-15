港报社评：中美因素变，防港息明年追加--经济日报12月15日

美储局昨晨一如预期加息四分之一厘，人行却意外地微升逆回购等利率。除了港美息差再拉阔可能引发套利活动外，内地明年或将跟加息，亦可能令停泊本港的内地资金倒流，令港息有急升风险。

储局宣布加息四分之一厘不令人意外，外界关注的是其对明年加息步伐的预期。这方面储局亦不让市场吃惊，虽调高了对明年经济增速和调低了失业率的估计，却仍保持明年加息3次至2.1厘的预期。惟市场意见略有不同，利率期货反映储局明年应只加息2次。

这边厢储局力求市场稳定，那边厢内地人行却出人意表，在储局宣布加息后，应声上调货币市场操作利率，逆回购和中期借贷便利（MLF）操作利率，都微升5个基点。外界认为，人行此举是防止因中美息差过度收窄而加剧人民币贬值压力和资本流动；更有认为是藉此警告海外力量，人行随时有应对措施，莫要伺机冲击人民币滙率，以至内地金融稳定。

此对香港息口方向有重要启示。

香港市场一直对港息保持低位感到乐观，因美国带头量化宽松后，有多达1,300亿美元资金流进本港，本港银行结余高峰时便逾4,000亿港元，目前仍多达1,800亿元，资金充裕令本港毋须跟从美国加息。事实上，储局自2015年底开始加息至今已5次，本港同业拆息近期虽略升，但最优惠利率始终纹风不动。

但明年是否仍将如此？恐不能过于乐观。一方面，随着储局继续加息，港美息差将愈拉愈阔，在联滙制度下，利率套戥的无风险回报随之愈高，迟早会惹起资金流出本港，推高港息。

人行昨调升货币市场操作利率，意味内地为人币滙率与内地金融稳定，将不会对储局明年继续加息无动于衷，人行可能因应美息升而加息，令内地货币与金融环境趋紧。停泊于本地的大量内地资金，部分可能要调回内地应急。届时到底有多少内地资金抽回，现时难以逆料，风险却不能不防。

金管局总裁陈德霖昨再警告，虽然本港利率正常化步伐难以预料，但肯定港息会根据美息正常化而上升，明年初若银行同业拆息持续高企，本港银行可能要上调最优惠利率。言者谆谆，听者不宜藐藐，尤其在中美两国因素夹击下，对明年港息上升甚或追加的风险，不能掉以轻心。

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