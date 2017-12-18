港报社评：中美尝试互相摸底，平壤难再狐假虎威--信报12月18日

朝鲜半岛局势持续紧张之际，美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）日前提到，愿与屡次试射导弹挑衅的北韩「无条件对话」，口风似乎有软化迹象；但过不了几天，蒂勒森又转軚回到白宫既有的强硬立场，声称北韩若想谈判，必须自己争取，意谓平壤政府要为放弃核武作出「真诚和有意义的行动」，谈判才有机会展开。

蒂勒森本人即将离职的传闻甚嚣尘上，某程度反映他与总统特朗普在合作方面不大咬弦，所以他的口风跟国务院发言人诺尔特（Heather Nauert）有出入，其实并不太令人感到奇怪。关于与北韩对话，诺尔特以这样的回应予以否认：「国务卿没有制订任何新政策。我们的政策一如既往，是我们在这个房间里数月以来一直阐述的政策。」她说，蒂勒森和白宫一致认为，现在并不是与北韩对话的适当时机。

不管蒂勒森是不是由于面临炒鱿而觉得「官到无求胆自大」，漫不经意说出真心渴求却有别于总统取态的谋与北韩对话，然而他在那次展示软化迹象的演讲场合中，始终透露了足以让外界咀嚼再三的玄机。蒂勒森上周出席华府智库大西洋理事会论坛，一方面伸出了上述的疑似橄榄枝，另一方面他说道，中美高层已经进行过沟通，谈及朝鲜半岛一旦动武，华府知道北京最担心的是难民危机，对方亦正在采取措施防范，而美国的唯一目标是实现北韩无核化；为了消除中方忧虑，美国保证在任务完成后，便会撤回到三八线以南。换言之，华府不想见到中国再来一次「抗美援朝」，所以两国高层沟通的焦点之一是维持三八线原状。

对于美国的保证云云，中国当然未必认为信得过而轻易接受，外交部发言人陆慷表示：「我们在与所有有关各方就半岛问题沟通协调的过程中，始终明确强调，半岛不得生战生乱。」尽管如此，蒂勒森的演讲值得玩味之处乃在于两国突破禁忌，中美原来已经为在朝鲜半岛动武作出准备，彼此的谈话内容牵涉到十分敏感的军事议题，还要触及过往谁也不敢越雷池半步的三八线。即是说，中美之间尝试互相摸底，假如能够达成共识或者默契的话，以武制武不排除真的成为选项。

北京现在也许对华府保证硬撼一场之后撤回到三八线以南的说词姑妄听之，不过有两事可圈可点。首先，盛传中国计划在与北韩接壤的吉林省白山市长白县设置五个难民营，如果此事属实，必然跟防备朝鲜半岛生战生乱有关。其次，官方媒体《吉林日报》不久前以专版形式发表《核武器常识及其防护》文章，引发猜测中国已为战事临近而作出「温馨提示」，指导民众如何在导弹横飞的情况之下逃亡求存。

北韩核危机之所以酝酿至今，归根究柢是小国利用大国互相猜疑和忌惮而制造钻营空间，平壤政府深谙狐假虎威之道，知道自己无论怎样穷兵黩武，背后的北京总会为免失去战略缓冲地带而硬着头皮撑腰，敌对的美国则会为免与中国再度交战而强忍，加上周边俄罗斯、日本和南韩的复杂因素，特朗普口中的「火箭人」永远有办法把导弹愈射愈远，终于理论上能够飞越洲际打到美国本土。可是金正恩玩火玩大了，搬不走的近邻恐怕有朝一日殃及池鱼，现在连中国和俄罗斯也站在半岛无核化那一边，只要中美两个大块头愿把猜疑和忌惮大幅降低，平壤政府的一贯伎俩相信很快会被拆解。

蒂勒森所说，为了消除中方忧虑，军事任务完成后保证撤回三八线以南，正正是针对关键问题企图安抚北京，希望在动武一挫狐狸小国锐气之时，鸭绿江彼岸的大老虎装作闭眼打瞌睡。这样的保证，暂时未获接纳，但已为金正恩发出强烈警号，玩火始终有自焚的风险。

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