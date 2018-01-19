港报社评：中美谍战起风云，香港不是局外人--明报1月19日

一名居港华人突然成为中美间谍案主角，甚至有可能是战后美国三大双重间谍之一，事件突显香港一直以来都是国际情报活动中心，各方势力利用香港独特位置，从事各种不能宣之于口的活动。在香港，「外国势力」是容易引发政治争拗的敏感词，有人关注国家安全，有人质疑捕风捉影。事事渲染「外国势力」，当然没有必要，不过否认「外国势力」存在，也是自欺欺人，香港若要安身立命，必须避免成为大国博弈的「震央」。

今次谍案主角是53岁中情局前情报人员李振成。根据美国司法部文件，李振成非法藏有机密文件，于纽约被捕。李振成年轻时入籍美国，曾经参军，之后加入中情局效力十多年，2007年离职，之后大部分时间在港生活，据报他能操流利粤语，亦有香港永久居民身分证，英文名字Jerry Chun Shing Lee，更是地道港式拼音。综合美国传媒说法，李振成拥有两本笔记，内里写有中情局人员和线人的真实姓名及电话号码等机密资料，调查人员怀疑他向中方泄漏线人名单，导致中情局在华辛苦建立的间谍情报网络几乎毁于一旦，约有20名线人在2010至2011年间「失踪」，美方估计他们可能遭到囚禁或杀害。

冷战时代以来，美国曾爆出两宗双重间谍大案，主角分别是中情局前特工艾姆斯（Aldrich Ames），以及联邦调查局前特工汉森（Robert Hanssen）。艾姆斯被指在1980年代向苏联泄密，导致美方情报网络重挫，十多名线人遭苏联处决；汉森则在1973至2001年间，向苏俄提供大量美国机密情报。若美国情报界说法属实，李振成确有可能是艾姆斯和汉森之后，最轰动美国的双重间谍，不过整宗案件来龙去脉，仍是谜团重重，其中之一是美方为何没有一早拘捕李振成。

案情显示，联调局早对李振成起疑。2012年李与家人赴美，联邦密探暗中搜查其酒店房间，发现机密文件，包括两本写有线人资料的笔记簿，惟局方没有即时拘捕他。李在美国一住10个月，2013年联调局5次向他问话，可是李并未提及笔记，亦未有交还机密文件，不过局方还是决定让他回港，直至5年后他回美时才将他逮捕。联调局一再放生李振成，《纽约时报》指是美方不欲打草惊蛇，希望继续秘密监视，查清中方如何捣破谍网；亦有说法指中情局与联调局意见分歧，无法确认在华谍网曝光，是因为有内奸，还是中方黑客攻入中情局系统取得资料，甚或美方特工在华行事草率暴露行踪。

观乎司法部文件，针对李振成向华泄密的指控，的确只有「环境证据」，未见铁证，然而由于谍案调查牵涉大量机密，公开文件未见敏感资料，并不令人意外，谁也不能排除另有内情。究竟李振成与中方有何瓜葛？2012年李振成赴美后，曾多次和中情局和政府人员见面，究竟当时李有否帮中情局办事？2007年李振成离职到香港生活，有指是因为与中情局上司闹翻，会否只是烟幕？在港期间又有否暗中为美国从事间谍任务？种种「无间道」疑云，也许永远难有水落石出之日，清楚的是案件反映香港仍然是「国际特务中心」。

早在20世纪初，香港已是英国「远东情报中心」。新中国成立后，香港更成为西方蒐集情报重要据点，英方曾在小西湾等地设置监听站，内地情报人员亦活跃香江，令香港与柏林和伊斯坦布尔并列为「冷战三大特务中心」。谍报工作当然是秘密进行，不过偶尔曝光的一些新闻故事，却说明香港回归后，形形色色谍报活动依旧活跃。例如2014年，内地一名男子因为泄露军事机密重囚10年，有关军情资料便是经由一名在港中间人，交到外国特工手上。

2013年，中情局前雇员斯诺登避走香江，揭露美国监控全球通讯，包括入侵香港电脑系统，中文大学、政府官员、商界人士以至学生都成为目标。斯诺登还声称，中情局在美国驻港总领事馆设有分部，有关说法虽然永远无法确认，然而若认为美方没有在香港从事谍报活动，似乎也太简单太天真。以外交官身分掩饰谍报工作，堪称是国际惯常做法，《纽约时报》亦提到，李振成曾以美国外交人员身分从事间谍活动。对美国来说，李振成的华裔背景，对于在华人世界招募和管理线人，帮助甚大。当然，中方也可能看中了李振成的中情局背景，暗中策反。

谍战诡变多端，中美博弈激烈，香港位处最前线，「外国势力」活跃是意料中事。北京对「外国势力」在港活动，当然心中有数，不过如果北京认为「外国势力」直接危害到国家安全，例如跟「港独」扯上关系，肯定不会像目前般忍让，届时香港必将承受巨大政治压力。香港身处大国博弈狭缝之中，必须懂得保护自己，小心处理国家安全议题，准确拿揑分寸，避免成为大国斗争主战场。（完）

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