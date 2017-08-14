港报社评：中美贸战开打？还是摆摆姿态--经济日报8月14日

在美朝正在打口水战之际，美国总统特朗普据报又准备在明晨宣布对华启动「301调查」，试图用贸易迫中国对北韩施压。此举将令中美关系变得复杂，未来合作充满变数，不过特朗普可能只是摆摆姿态。

美媒报道，特朗普将中断假期，返回华盛顿准备签署行政备忘录，指示贸易代表就中国侵犯美国知识产权、强制美国企业技术转移展开为期一年的调查。美国《1974年贸易法》第301条款赋予总统权力，可单方面对某国货品实施高额关税制裁，以保护企业免受外国不公平对待。

特朗普此举，底因有二。首先是想促使中国出真功夫，迫北韩放弃核武。尽管美国官员否认301调查和北韩问题有关，但美国之前因寻求北京出力约束北韩而两度押后对华贸易制裁。中美领导人上周五通电话商讨北韩问题后，就传出特要祭出301条款大棒，显然是不满中方没出力，不介意打贸易牌来给中国制造麻烦。

此外，他上任以来一事无成，民望插水，遂透过打贸易牌，迫中国在经贸方面让步，既可兑现竞选承诺，更可争取美国商界和共和党支持。

对北京来说，自中国加入世贸组织（WTO）以来，美国甚少使用301条款，特朗普若真的动用这武器对付中国，明显破坏双方合作气氛。贸易是中美关系稳定的基础，特却将贸易和北韩问题挂鈎，没理会中国无法完全切断对朝贸易，可能引发北韩政权崩溃的难言之隐，又不时派军舰到南海游弋，并对台售武，都是在制造麻烦。华府一旦展开301调查，将令双方摩擦升温、互信减少，关系变得脆弱而复杂。

不过，相信中国的反应不会太激烈，而会诉诸WTO多边机制，并加大对知识产权保护力度，如推进商业保密法的立法工作，提高侵权的罚则。

中国的回应出于两大考量。首先，十九大即将召开，国家主席习近平过分强硬或软弱回应都不适宜，软弱回应会招来党内竞争对手指摘，强烈回应可能引发贸易战，两败俱伤。故中央在十九大前会尽量营造国内外祥和气氛，待十九大后才会明显出招。其次，中美贸易互相倚赖，美国进口中国廉价产品，令通胀保持低水平，却带动中国出口大增，为中国创滙。

由于调查历时一年，其间充斥太多变数，不排除到时美国出于政治需要，301大棒将高高举起、轻轻放下的可能。（完）

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