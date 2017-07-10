港报社评：为劏房户脱苦海，政府须灵活破格--信报7月10日

房屋问题长期困扰港人，「全港租客大联盟」昨日连续第十三年发起基层住屋大游行，由湾仔修顿球场游行至政府总部，要求政府检讨《业主与租客（综合）（修订）条例》，恢复租金管制保障租客。同是昨日，运输及房屋局局长陈帆应社区组织协会邀请，前往深水埗探访三户基层家庭，亲身了解其居住狭隘空间的生活状况。

根据社区组织协会主任何喜华透露，这次探访活动是陈帆主动致电要求安排，希望尽快落区与劏房户见面，何喜华说佩服新局长有勇气加入「热厨房」。陈帆既是新科局长，亦是被形容为行政长官林郑月娥团队之中「最高危」的一位问责官员，因为他本来是机电工程署署长，一直只处理技术事项，公共政策和政治方面的经验尚浅，令人担心未必能够克服运房局辖下海陆空种种棘手工作。陈帆主动要求落区了解民情，并且提出一些新的想法，看来他有意凭实际行动回应外界质疑。

陈帆探访过劏房户之后出席居民大会，一度哽咽落泪，感慨劏房户的生活环境比自己儿时居住的板间房更差，小朋友不论读书还是玩乐都需在床上解决，「的确令人伤心」。他呼吁市民共同商议，寻找全面的解决方案，例如志愿机构可以为基层提供合理租金的非牟利劏房，改善安全和衞生条件，政府是否利用公帑从旁协助则不妨研究。

陈帆的讲法暂时只是一个粗略构思，没有具体的落实办法，不过其大方向已较一刀切取缔劏房来得有人情味。不久前，发展局向立法会提出修例将工厦住用刑事化，声称工厦劏房必须全面取缔，惹来议员群起诘难，原因很简单，楼价高昂租金飙升的背景之下，租住劏房是不少草根阶层迫不得已的无奈选择，要是全面取缔，政府又没有安置措施，难道把他们赶去瞓街？所以议员炮轰此乃落井下石。

陈帆呼吁志愿机构提供合理租金的非牟利劏房，如果在公共政策配合下得以落实，不失为苦海施援的权宜之计，然而对于解决整体的房屋问题始终是杯水车薪，毕竟志愿机构能力有限，试问怎样令到几十万个劏房居民受惠？

虽然陈帆的粗略构思十画未有一撇，不过若从乐观的角度看来，新局长具备勇于突破窘境的新思维，诚属好事，假如让这样的新思维扩展开去，未尝不可以为解决房屋问题带来「拆墙松绑」的曙光。

「拆墙松绑」是林郑月娥经常挂在嘴边的施政理念，意思是超越官僚体系的繁琐规条，却可惜，似乎林郑自己亦囿于某些人为障碍而做不到破格之举。以落马洲河套区发展为例，今年一月港府与深圳市政府签署合作备忘录，深圳确认河套区土地业权属于香港所有，但时任政务司司长的林郑当时表示，河套区发展港深创新及科技园，园区并非地产项目，不设住宅。

河套区为免被批评为向商界倾斜而沦为地产项目，不兴建私人住宅，绝对可以理解，可是，建设公营房屋为什么不可以呢？都说觅地困难，河套区面积八十七公顷，难得深圳同意业权属于香港，不善加利用无疑太浪费了。

除了河套区可以考虑兴建公营房屋之外，现存的工厦亦可变通，将之改变为住宅用途。最近有成功例子，政府把火炭区内部分工厦用地，改划作公营房屋发展，包括两幅位于禾穗街东北面及禾香街东南面地皮，地盘面积约一点九公顷，将分别提供八百伙居屋及四千八百伙公屋。

陈帆承认，本港房屋问题面对很大挑战，公屋轮候册接近三十万人，而政府未来十年的兴建公屋单位目标，仅得二十八万个，以现时轮候数字计算，最快要七年才可解决「上楼」问题。千里之行，始于足下，今天不做，明天后悔，正正因为公屋供不应求，政府必须灵活破格踏出建屋的每一步，否则劏房户永远无法脱苦海，香港人的住屋尊严继续挫损。

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