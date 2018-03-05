港报社评：为预算案＂补漏拾遗＂，莫匆促定案--经济日报3月5日

或因立法会补选临近，泛民与建制围攻预算案，财爷陈茂波承认共享成果的覆盖面不周全，将由关爱基金「补漏拾遗」。财爷择善固执不派钱，但要全面补漏恐不易，需周详谋划。

预算案基本上得到中产欢迎，因薪俸税宽减、扩阔税阶、增加税阶等，令524亿元与民共享中，中产占了近69%，即360亿元。惟立法会补选在即，不论泛民还是建制派都炮轰，指基层尤其所谓「N无阶层」受惠少甚至没有。

当然，最简单直接令全民雨露均沾的方法，是再度全民派钱。而预算案公布后，有一些意见表示，原不赞成派钱，但看过预算案内容后，认为不如派钱算了。

财爷已再三强调，在现政府理财新哲学下，预算案惠民措施要有针对性，重申不会全民派钱。平情而论，从港府上次派钱的结果来看，主流民意还是觉得派钱并不适宜，认为不问贫富一律获派钱并不公平。

只是民情一向是受惠者沉默，而得不到好处的多会高声争取，形成似乎一面倒的批评。加上立法会补选在即，要表现得为市民争取利益以力求选票的政党，自然炮火隆隆。

再加上本年度财政盈余高达1,380亿元，不患寡下，更聚焦患不均之上。在预算案措施要具针对性，无法雨露均沾下，政府将「补漏拾遗」的工夫交予关爱基金应无可厚非，财爷亦已表示资金会由政府库房负责，将以十亿元计，不会动用关爱基金本身资源。

然而，此有3个问题未解决。其一，从一些关爱基金委员近日的回应看来，似乎政府与关爱基金就「补漏拾遗」未有共识，此削弱了公众对「补漏拾遗」的信心。其二，关爱基金主要目的是为经济上有困难的市民提供援助，特别是那些未纳入安全网者。有委员便担心，财爷表明希望关爱基金重新界定「N无人士」，以让无法在共享成果覆盖范围内的市民都可受惠，此恐有违关爱基金本身原则，而受惠阶层的定义亦很复杂。其三，关爱基金须市民自行申请，如何能令财爷所指的收入不高但自力更生的人士亦受惠等等？

以上问题必须解决，但为免重蹈预算案思虑未周的覆辙，政府与关爱基金不宜因政治压力沉重而仓卒决定方案，真正做到「补漏拾遗」。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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