港报社评：为首置盘订好规则，将好事办好--经济日报10月9日

特首林郑月娥本周三将发表上任首份施政报告，房屋政策成焦点，尤其是首置上车盘。首置盘属新事物，林郑宜解除市民的疑虑，才能减低新政策推行的阻力，纾解中产的楼困。

林郑早前表明，首置盘旨在帮无壳的中产上车，售价不再跟市价挂鈎，而是以市民负担能力来定价，故在转售方面较居屋有更多限制。据消息透露，首置盘会以先导计划形式推出，采公私合营方式建屋，之后或交由房协推售。

首置盘的细节要在后天才揭晓，但有三点是市民最关注，必须解决才有利新措施推行。首先，为何要推出首置盘？本港楼价因缺地，导致楼价不断飈升，要不吃不喝18年才可置业，即使是收入较高的中产，也大感上车难。即使林郑推出的首置盘数量不多，但至少令楼宇供应增加，起缓遏楼价作用。

第二，林郑提出重建置业阶梯，为不同阶层提供置业机会，而首置盘定位在居屋之上，私楼之下，旨在帮中产置业。现时公屋人士可透过绿置居和居屋作为房屋流转的阶梯，一般人士只能透过申请居屋或买私楼置业，但中产是承担社会税收的主要一群，却因收入高而无法享受资助房屋福利，增设首置盘，有助纾解中产怨气。至于谁有资格申请首置盘？入息限额应否订在5.2万至7万元？首置盘转售有甚么限制？这些都有讨论空间，最重要是帮到不同阶层的住屋需要。

第三，举凡涉及公私合营计划，往往容易引起官商勾结的质疑，尤其是地产发展商提供农地予政府建屋，政府会负责兴建接驳公路、基建和社会配套设施，无疑有为发展商附近新盘开荒之嫌。

可是政府采公私合营方式兴建首置盘，是出于现实需要，因政府缺地，十年建屋计划尚欠4.4万个公营房屋土地，而发展商在新界拥有逾1亿平方尺楼面面积的农地，公私合营是最快捷获取土地落实首置盘的方法，也可善用发展商闲置土地。

政府和发展商合作时，必须审慎处理，应先考虑哪些已获城规会改划为住宅用途的农地，并在补地价问题上，不会因为发展商提供农地建首置盘而有所松动，这样才能避免利益输送的指摘。

只要政府以高透明度方式处理公私合营建屋，订好规则，依规则行事，有规有矩，才能消除部分社会人士的疑虑，才能把好事办好。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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