港报社评：习强势改革，须紧抓内外矛盾--经济日报10月26日

中共十九大人事底定，习思想亦写进党章，总书记习近平的政治威信直逼毛泽东和邓小平，有利去除如阳奉阴违等挺进改革的障碍，惟仍须克服内外主要矛盾，才能朝强国目标大步走。

中共昨选出最高领导层，政治局及常委都出现大批新面孔，当中大部分人都和习有相同理念，而他们将会在中央及地方担任要职，为习未来施政减少阻力，避免重演胡温年代上有政策，下有对策，政令不出中南海的困局。

习强势确定后，昨将焦点放于未来5年方向，因这5年处于实现「两个百年梦」的交滙期，就是在2020年全面建成小康社会，再朝强国梦迈进，个中面对内外挑战。

对内方面，最大矛盾是发展不平衡不充分与人民日益追求美好生活需要之间的落差。习强调全面建成小康社会，一个不能少；共同富裕路上，一个不能掉队，正正反映分配上依然贫富差距大，城乡、沿海和内陆发展及收入不平衡，必须加力扶贫。在过去5年扶贫工作，贫困人口由9,899万减少了6,000万人。

且随着人民富起来，人民不仅追求物质生活，还对民主法治、公平正义、廉洁、安全、环境提高要求。只有让人民感受到生活质素有全面改善，即如习强调人民能活得更幸福、更安全和更健康，才能对自己身为中国人而感到自豪。

然而，这些较经济增长的硬指标更难达到，要有更大意志、更强手腕推进政治、社会、文化各方面改革，并真正以民为本，做到工作紮根于人民，才能攻坚。相信这是习在上周宣读的3万多字工作报告，「人民」一词出现逾200次的底因。

对外方面，问题当然众多，近期如北韩发展核武破坏东北亚秩序、日本亦伺机修宪，南海争议等，但归根究柢主要矛盾仍是中美关系。中国大国崛起难免冲击美国主导的国际秩序，触碰美国的国家利益，容易坠入崛起大国与既有霸权冲突的「修昔底德陷阱」。角力无可避免，惟如何管控冲突，以免妨碍中国国力的提升、人民生活的改善，是中国未来5年以至更长时间的严峻挑战。

正如习近平昨强调，中国人民从苦难中走过来，深知和平的珍贵、发展的价值。但在落实上阻难不少，部分更非内地所能控制，尤其美国的取态。如何走好未来5年，将左右更长期的中国梦能否较顺利达至。

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