港报社评：习强国梦任重道远，挑战重重--经济日报10月19日

中共总书记习近平昨在十九大开幕礼上发表工作报告，勾划未来30年实现中华民族复兴的愿景。要落实强国梦，不止看经济硬实力，还体现在软实力上，更需克服内外挑战。

习近平的报告目光不止在未来5年任期，而是到2050年，凸显中国特色社会主义进入新时代的关键时刻。据《人民日报》解读，就是中共继毛泽东革命立国的第一次飞跃，邓小平、江泽民和胡锦涛引领国家改革开放、建设社会主义经济的第二次飞跃，已到了习近平的新时代，形成新时代中国特色社会主义思想，指引国家继续发展并在2050年建设成社会主义现代化强国。换言之，就是实现中国从站起来，到富起来，再实现强起来的「两个100年梦」。

为落实强国梦，习的新时代中国特色社会主义思想，提出14项坚持方略，如坚持党对一切工作的领导、坚持以人民为中心等。习提出了具体方向和指引，但要实现中国梦，前路仍有挑战。

对内方面，过去5年的GDP，由54万亿元人民币增至80万亿元，6,000万人脱贫，提前达到总体达小康水平的目标。若在未来30年能跨过中等收入陷阱，经济维持较快增长，将可由小康走到富裕。

但要实现人民的中国梦，单是物质富裕并不足够，还须如习近平所指，满足民众在民主法治、公平正义、廉洁、安全、环境等不断提高的要求。这些软实力营造，是较经济发展更大的挑战，要求对党本身、对政府以至社会制度，有更深入全面的革新。但惟有这样，才能让民众活得更健康、更安全，更幸福，对前景更有信心，也对身为中国人更感自豪，这样才能切合真正富强的强国地位。

对外方面，中国虽强调和平崛起，但现实仍惹起部分国家不安，多国正加强在东海和南海的围堵，部分激进人士甚至力言中美、中日甚至中印必有一战。随着国家日益强大，这样的氛围恐将更甚，势对中华民族复兴事业造成障碍。

习近平倡议人类命运共同体，冀以利害与共、一同发展消减国际疑虑，目前成果还有限。未来如何在稳守国家发展利益之时，在国际舞台上负起大国责任，推进国际秩序、发展与和平，是北京必须克服的困难。

习思想指引国家未来30年发展方向，实在任重道远，挑战重重。

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