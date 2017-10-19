港报社评：习提民族复兴蓝图，对港没放松未收紧--明报10月19日

中共召开第十九次全国代表大会（十九大），总书记习近平提出「新时代中国特色社会主义思想」，勾勒未来30多年建设现代化强国、实现中华民族复兴的蓝图；「坚持一国两制」单独成项，成为基本方略之一，突显港澳台是不可或缺的一环。习近平形容过去5年港澳工作取得新进展，重点在于全面准确贯彻一国两制方针，「牢牢掌握」宪法和《基本法》赋予中央的全面管治权，未有提及「港独」，反映中央认为香港情况受控，将秉承现有方针，政治红线不会放宽，惟亦未必需要进一步收紧。

十九大报告洋洋洒洒3万多字，谈的是中共治国治党大事，论的是中国长远发展方向，对于有关香港的段落，不能抽离解读，必须放在报告大框架理解，否则容易失诸偏颇，断章取义。报告一方面回顾过去5年的工作和变革，同时展望中共在新时代的历史使命。5年前的十八大报告提出「两个一百年」的奋斗目标，其中「第一个一百年」，即2021年中共成立百年时实现全面建成小康社会，距今已是屈指可数，这个早在邓小平时代定下的目标，已基本实现。习近平的十九大报告，主要针对「第二个一百年」，亦即2049年新中国成立百年时实现民族复兴。

习近平定下两阶段发展规划，先是在2035年实现社会主义现代化，然后在2050年把中国建设成富强民主文明的社会主义现代化强国。为此习近平提出了「新时代中国特色社会主义思想」，基本方略合共14条，「坚持一国两制和推进祖国统一」是其中之一，与「坚持党领导」、「全面深化改革」、「全面依法治国」等并列。习近平将「一国两制」放到如此高的战略高度看待，当然有针对两岸统一之意，惟「保持香港澳门长期繁荣稳定」，亦是基本方略的核心内容，与「实现祖国完全统一」，同属民族复兴的「必然要求」。

从积极方面看，中央视一国两制为新时代中国特色社会主义不可分割的组成部分，坚持一国两制决心毋庸置疑，看不到可见将来有走回头路，甚至变成一国一制的可能；当然，换一个角度看，中央也必然会坚守「一国」的底线，不容有人以「两制」挑战「一国」。

习近平强调一国两制实践成功，形容过去5年港澳台工作「取得新进展」，其中一大重点，是「全面准确贯彻」一国两制方针，牢牢掌握宪法和《基本法》赋予中央对港澳的全面管治权。自从2014年国务院发表《一国两制白皮书》提出「全面管治权」后，港人对中央如何理解和行使「全面管治权」甚为疑虑。经历了占领运动、「港独」思潮冒起、立法会宣誓风波和人大释法，中央的「底线思维」愈益清晰。对港人来说，虽然不确定性仍然存在，惟总算心里有谱。

香港政治承受能力很有限，港人也不想见到中央对港政策更趋强硬。综观十九大报告有关香港的表述，反映中央认为过去5年处理港澳事务方向正确，未来也将延续，对港方针难言突然放宽，惟亦未有预示进一步收紧。报告只从大原则角度，重申绝不允许任何人把中国领土分裂出去，对「港独」只字未提，与强调「挫败任何形式的台独分裂图谋」，形成鲜明对比，显示中央认为香港情况仍然受控，形势未见显着转坏，相信可令行政长官林郑月娥有较大空间处理问题。

习近平谈到保持香港长期繁荣稳定，「一国两制、港人治港、高度自治」的十二字真言仍然是主旋律，惟需要全面准确贯彻，严格依宪法和《基本法》办事，完善与《基本法》实施相关的制度，有关说法体现的依旧是「底线思维」。值得留意的是，习近平提到支持特区政府「有序推进民主」，未有封上政改之门，不过同时亦强调「履行维护国家主权、安全和发展利益的宪制责任」，突显《基本法》23条立法，始终是本港长远无法回避的课题。

过去5年香港发生了这么多政治风浪，如果习近平认为香港情况有恶化失控之势，决意进一步收紧对港政策，表述可以严厉得多，现在的说法，虽然未必能够令港人放下心头大石，惟其实已算较为积极正面。

十九大报告勾勒的，是中华民族复兴蓝图，香港是中国一部分，自然亦有角色和责任，履行维护国家安全宪制责任只是其中之一。习近平提到需要增强港人的国家意识和爱国精神，需要放在「共担民族复兴历史责任、共享祖国繁荣富强」的大前提下理解。报告指出，为了实现「现代化强国」目标，建设现代化经济体系是必须跨越的关口，重点战略之一是「实施区域协调发展」。部分港人对于粤港澳大湾区还是不甚了了，然而大湾区建设正是区域协调发展战略的一环，不仅是国策，更关乎实现民族复兴的最高目标。习近平表示支持港澳融入国家发展大局，关键是港人同样需要有大局观，掌握民族复兴蓝图，才能发挥香港独特角色优势。

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