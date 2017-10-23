港报社评：习近平成强人，期望初心不改须防幸佞造神--明报10月23日

「习近平新时代中国特色社会主义思想」极有可能写入中共党章，这是继毛泽东之后，第二位中共领导人在任期内以个人命名的思想，中国进入习近平的新时代已成定局。过去5年，习近平在发展经济 、扶贫和肃贪倡廉方面的成绩有目共睹，未来5年，继续砥砺前行可堪期待。人民更加希望看到的是，中共能够信守承诺，以人民为中心，健全监督制度，防止个人崇拜之风蔓延。

中共目前的党章，有毛泽东思想、邓小平理论等以个人命名的称号，江泽民提出的「三个代表」以及胡锦涛提出的「科学发展观」都没有出现他们的名字。即使是邓小平理论，也是在他退休后9年，逝世后7个月才写入党章的。习近平出任中共最高领导人5年，另一个任期开端之际，如果能够取得党内支持通过修改党章，将其个人名字命名的思想写入党章，无疑是可跟毛泽东比肩的第二人。

习近平是中国最具影响力的强人，过去5年，查处干部150多万人，其中中央委员43人，其魄力与执行力无出其右；中共中央成立各类领导小组22个，其中统筹最高决策的4个由习近平亲任组长，改变了过去的管治模式，也改变了「政令不出中南海」的颓势；对改革阻力最大的军队，习近平打掉郭伯雄和徐才厚两名军委前副主席，改变解放军系统的组成与管治架构；凡此种种，都说明习近平在过去5年已经成为中共最强人，将「习思想」写入党章，是另一种表现形式显示习近平实力而已，如果习近平能更好利用手中掌握的最高权力，进一步造福百姓，相信将会继续得到支持。

细看「习近平新时代中国特色社会主义思想」的14条内容，也并非石破天惊的新提法。首先，中国特色社会主义是邓小平在1982年的中共十二大上首次提出，此后对社会主义的论述，以及在十三大提出的社会主义初级阶段的判断基础，至今仍在同一框架内；「立党为公、执政为民」的提法，是江泽民时代首次提出，此后胡锦涛和习近平也奉为圭臬；又如坚持人民当家作主、全面依法治国、人与自然和谐共生等等，都是家喻户晓的传统说法。习近平将这些价值观念和元素，总结成14条，作为「系统回答新时代和发展中国特色社会主义」的总其成，没有跳出中共传统的思想体系。

从正面的积极角度看，中国传统文化中有「人死留名、豹死留皮」的观念，统治者没有「千古流芳」的抱负才令人担忧。在未来5年继续执政的习近平，如果能够将「习思想」的14条制度化、程序化，立此存照，作为检视自己工作成效的标准，未尝不是一件好事。

「习思想」写入党章，象征意义无疑很大，以致外界一些解读认为，习近平将会成为第二个毛泽东。习近平拥有的权力，确实比江泽民和胡锦涛要高得多，但以此为根据，进一步假设习近平有发动另一次「文革」的危险，则属耸人听闻。

习近平的父亲和他本人都是「文革」的受害者，他会不会发动另一次「文革」先不说，经过市场经济洗礼和改革开放后的中国，年轻人还会像半世纪前般盲目成为红卫兵？若不是杞人忧天的话，就是别有用心的哗众取宠。至于坊间流传习近平将会在5年后再次修改党章，以不同的方式延续其领导地位，目前看来，是言之尚早的事情，一旦到时真的有这样打破常规的做法，相信中共党内和全体百姓都会质疑，目前毋须捕风捉影。然而，如何健全监督体系，防止个人权力膨胀，确实是习近平本人和中共亟待回答的问题。

中国脱离帝制只有100多年，对于统治者的个人崇拜根深柢固，习近平只不过执政5年，已经出现下属的吹捧，这次会议期间，有高级将领发言称：「习主席顶天立地的历史担当托起伟大梦想，经天纬地的雄才大略引领前进方向，战天斗地的革命精神令人心驰神往，翻天覆地的开新图强铸就巨变沧桑，感天动地的领袖情怀彰显大爱无疆。」这股阿谀奉承风气不除，甚至蔓延下去，很难令人相信中共提出要厉行「党内民主」不是一句空话。

如何监督中共以及其领导人不会滥用权力，过去确实没有得到妥善解决。在十九大报告中，有关「习思想」的14条方略，虽然也有关于监督的论述，比如发展协商民主，健全民主制度，依法治国、从严治党等等提法，但监督制度没有独立成章。在另外的章节有加强宪法实施和监督、推进合宪性审查等等监督权力的提法，但如何具体落实，始终没有一套系统的监督制度见诸文字。

习近平在十九大报告中，勾勒未来30年强国现代化的「中国梦」蓝图，也表示决心继续打击贪污腐败和发展经济，都是鼓舞人心的建议，是全体国人的期盼。这个报告更以「不忘初心，牢记使命」命题，希望习近平作为中共的最高领导人，确实做到国家民族对他的期许，将中国带领到一个不但富强、而且在政治上能够成为名副其实的现代化强国。

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