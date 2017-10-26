港报社评：习近平新时代开启，撤隔代接班惹悬念--明报10月26日

随着「习近平新时代中国特色社会主义思想」写入中共党章、十九大中共权力布局底定，习近平时代正式开启。过去5年，习近平统率班子在各个方面取得亮丽成绩，十九大之后，他的主导力更强、预期班子更如臂使指，有理由憧憬未来5年政绩可更期待。另外，十九大人事安排，「隔代指定接班」安排并未出现，这个不成文惯例被打破，折射5年后中共权力转移将发生什么情况，值得关注。

昨日，习近平带领新一届常委与传媒见面并发表讲话时，勾画了4个时间节点，分别是明年为改革开放40周年、2019年是中共建政70周年、2020年是全面建成小康社会、2021年是中国共产党成立100周年；因此，未来5年，可按这4个节点检视当局施政成效。昨日，习近平重申「改革开放是决定当代中国命运的关键一招」，将坚定不移深化各方面改革，坚定不移扩大开放，这个宣示不单是对内让人民放心，也让国际社会知道改革开放方针不会改变。过去一段时间，当局经常说改革开放到了「深水区」、「攻坚期」，因此如何冲开发展瓶颈，将是新班子的重责大任。此外，2020年实现全面建成小康社会，已经没有悬念，就看当局怎样完成脱贫攻坚，并开展「共同富裕路上，一个不能掉队」承诺的工作。

至于中共建政70周年、中国共产党成立100周年，习近平说了「千秋伟业、风华正茂」等豪言壮语。在国家崛起、民族复兴的征程上，中国共产党作为执政党能否完成任务、兑现承诺，主要视乎体质是否健康。过去5年，习近平主导肃贪反腐，成绩卓着，昨日他说「全面从严治党永远在路上，不能有任何喘口气、歇歇脚的念头」，并表示「将继续清除一切侵蚀党的健康肌体的病毒」。这个表述，让人对中国共产党的自我完善，抱持希望。目前，中共与国家命运密不可分，设若她走回头路，习近平提出的民族复兴大业，将会沦为空言，期望他治下的党实现风清气正，凝聚力量，推动国家建设进步。

过去5年，习近平在许多方面大破大立，使共产党和国家都出现新面貌、新气象。就十九大人事布局，除了政治局和常委引入许多新面孔，还破了一个不成文做法，就是未安排「隔代指定接班」。政治上，「惯例」随着事过境迁，或许不应该一成不变。上届政治局委员李源潮、张春贤、刘奇葆3人，未届退休年龄，都未能留任，其中国家副主席李源潮连中央委员也不再是了；以此观之，习近平破除隔代接班，或许也是按新情况的需要。不过，由于隔代接班涉及更重要安排，其改动不能以一般情况视之。

历来中共最高权力转移，都是头等大事，而中共党内最高领导人之产生，过程隐密，外界不知道个中丝毫情况，中共建政以来，因为争夺领导人权位而触发的斗争，残酷程度使人咋舌。当年邓小平掌权之后，为免重蹈毛泽东主政时期的覆辙，推动中共高层领导人「集体领导」体制，并隔代指定接班，以避免派系政治争斗生乱。胡锦涛和习近平就是经由这个接班安排，逐步接掌中共最高领导人权位。实践说明，隔代接班安排起着积极作用，起码表面上未见以往那种使人惊栗的斗争。

隔代接班还有一个效果，就是既然早知谁将接班，其路线、方针和政策取向，在起码5年的言行中，外界已知梗概，有助国内外对政策稳定和延续性的了解。隔代接班使极度隐密的中共接班安排，一定程度上透明化，不仅让国人得知国家将由谁来领导，国际社会可藉此观察和判断中国走向。从胡锦涛和习近平的隔代接班，对内、对外都起到积极效果。

当然，隔代接班也可能衍生一些反效果，例如接班人过早出现，不仅制约了同龄人的积极性，也制约了当朝领导人的选择，对被指定接班的人也可能承受不必要压力等，不过，这些反效果，若与争权恶斗而动摇党国根基比较，隔代接班仍有一定可取之处。

习近平施政有破有立，惟就打破隔代指定接班，却未见提出新安排。有说法，没有隔代接班，是为2022年之后习近平继续掌权，创造条件；另有说法是让百骏竞走，能者居之，此乃新思维云云。这些说法，是耶非耶，姑妄听之。事实是没有政治继承制度，则中国政治前景多了一层不明朗因素，即使习近平5年后继续领导中国，之后又如何，他总有息政之日；至于开放竞争，又如何避免重演争权恶斗而贻误苍生？总之，一日未能凝聚最大公约数的政治继承制度，一日都难以令人完全释怀。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘