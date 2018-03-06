港报社评：习近平新时代开启，香港有机遇有压力--明报3月6日

人大政协会议（下称「两会」）召开，「习近平新时代」为中国政治添加变数，外界关注修宪取消国家主席任期限制，似乎尤甚于总理李克强的政府工作报告。今年政府工作报告未提「港人治港」、「高度自治」等字眼，亦未提及「港独」，难免惹来揣测，然而综观报告内容，当前中央处理香港和台湾问题，思路都是政治归政治、经济归经济，希望透过扩大经济文化交流合作，逐步拉近两地民众心理距离。「习近平新时代」以实现民族复兴为目标，强调大局意识，中央一再表示支持香港融入国家发展大局，对本港既是机遇，惟亦难免会有压力。

今次人大会议的亮点，本来是成立国家监察委员会，惟修宪取消国家主席任期限制的提案，却完全转移了外界焦点。虽然取消任期限制，理论上不等于终身制，然而习近平出任国家主席将会超过10年，已是呼之欲出。近日内地有党媒以「人民领袖」一词形容习近平，观乎中共历史，过去只有毛泽东和华国锋曾被官方赋予「领袖」称谓。今次修宪标志中国进入习近平新时代，各方自然格外关注今次「两会」有何启示。

今年政府工作报告，提到去年内地经济增长6.9%，胜过预期，不过有外媒更加关心报告提及「习近平」的次数。「习近平」在报告合共出现了13次，比去年8次有所增加，领导人名字出现次数之多廿年少见，突显了习近平的强势。诚如美国著名学者福山所言，修宪后中国何去何从，还需时间观察。例如今次工作报告，「改革」二字出现了97次，比去年的83次多出超过一成半，反映中央改革决心有增无减，然而任期限制始终是有效约束领导人权力的机制，修宪后权力进一步集中在习近平和其团队手中，中央一言一行，难免更易惹来外界捕风捉影，「中南海学」（Pekingology）势将更为盛行，就算各种揣测和权力斗争阴谋论未必符合实情，惟已足以左右外界观感，甚至惹来不安。

今次政府工作报告，继2014年之后再度未提「港人治港」、「高度自治」，便惹来不少揣测，担忧者指出，日前全国政协主席俞正声发表工作报告，也少了「港人治港」、「高度自治」等惯例提法。李克强在报告提到，过去5年《宪法》和《基本法》权威在香港进一步彰显，中央政治局常委赵乐际出席港澳政协委员会议，也表示绝不允许以高度自治为名，排斥中央全面管治权，然而这些说法也非新鲜事。去年十九大，习近平重申必须继续贯彻一国两制港人治港、高度自治方针，论分量较李克强的工作报告更强。今次报告未提，是否一定等于中央进一步收紧对港政策，似有商榷余地。

李克强报告未提「港独」，同样不宜过度解读。过去一年，「港独」作为政治力量似见收敛，政府报告未再高调谈及，不足为奇，可是「港独」作为一股思潮，显然仍在社会发酵，中央已划下政治红线，今次报告未提，不代表红线消失了。若要捕捉微言大义，解读工作报告未提「港人治港」又或「港独」的含义，也许只能说中央认为政策已经定下了来，提与不提，都是从国家大局出发，并非为了安抚港人而决定说什么。

由十九大到今次政府工作报告，中央最关心的，似乎是如何令香港融入国家发展大局，为「习近平新时代」实现民族复兴作出贡献。李克强的报告便提到，深入推进内地与港澳交流合作，建设粤港澳大湾区更是重中之重。观乎整份报告，中央处理香港和台湾的思路，实有相通之处。李克强一边提到「绝不容忍台独」，另一边也强调两岸民众共创民族复兴大业，扩大两岸经济文化交流合作，逐步为台湾民众在大陆学习、就业、生活，提供与内地人同等待遇，与日前国台办公布的「惠台31条」相呼应。

中央打击「台独」，除了加强向蔡英文政府施加压力，也重视两岸青年交流，为台湾青年提供更多发展出路。有关政策中短期不易重塑台湾人身分认同，惟至少可以软化他们对大陆的印象。今年初台湾民调显示，有37.5%受访者愿意去大陆工作，创4年新高，「既是中国人也是台湾人」身分认同也升见5年最高（34%），「认同是台湾人」的百分比虽仍超过五成（56%），惟竟出现下跌势头（下降5个百分点）。

对北京来说，推动经济互利合作和交流，既是争取改善港台民众对内地观感的手段，亦是为了促进国家发展和民族复兴。中央处理与香港关系，相信也将加紧贯彻此思路，政治划红线、经济促融合。中央强调「大局意识」，香港融入国家发展步伐势将加快，以当前本港政治氛围，能否一帆风顺，存在不少疑问。赵乐际提到，香港与内地交流合作，遇到一些「新情况新问题」，虽然他未有阐述，惟其「药方」却相当清晰，就是要「加快融入国家发展大局，深化与内地互利合作」，说明中央方针不会动摇。「习近平新时代」为香港带来重大发展机遇，然而政治波澜也可能骤然而起，出现更多「新情况新问题」，社会各界要有心理准备。（完）

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