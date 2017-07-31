港报社评：习阅兵凝聚民心，助推一带一路--经济日报7月31日

解放军首次举行建军节阅兵，国家主席、中央军委主席习近平对内巩固其政治权威和凝聚向心力，对外透过展示军力，威慑周边国家之余，还藉此突出一带一路有强大军事后盾，鼓励内企敢于走出去。

中共建政68年来，通常只会在国庆时于天安门阅兵，但这个惯例被习两度打破，继2015年举行抗战胜利70周年阅兵后，今次建军90周年更首度阅兵，而地点亦首次移师到内蒙古朱日和基地。习此举旨在收一石多鸟之效。

首先，这次跟两年前抗战胜利阅兵同出一辙，意在巩固习核心的管治权威。两年前适值徐才厚和郭伯雄先后落马，习藉阅兵宣布裁军30万，趁机透过军改清除两人在军中的影响力。从他早前在香港石岗军营和昨天阅兵，士兵高喊「主席好」，凸显他已在军中建立独一无二的政治权威，有利他推进十九大的人事布局。

同时，当前内地有很多问题，习透过今次沙场点兵，展示解放军在军事现代化下的成果，现在比任何时期都更接近中华民族复兴的目标，增强民族自豪感，凝聚国民向心力，从而提升民众对政府的信心。

对外方面，今次阅兵是要对周边紧张局势作出回应。北韩无视中美反对，日前再试射长程导弹，美国批评中国没有约束北韩，日本趁机配合美国推动的「中国责任论」，在追加对北韩制裁的同时，冻结两家中国公司资产，南韩称要部署更多萨德导弹。连英国也向华叫板，计划明年在南海部署军舰，与美军舰在南海游弋。再加上中印两军在边境对峙，都令地缘政治局势升温。

尽管国防部声称，阅兵与周边局势无关，但习近平强调天下并不太平，中国比以往更需要建立一支强大军队，而展出的武器都具实战性，如有「航母杀手」之称的东风21导弹，针对美航母的威慑力更不言而喻，故今次阅兵有敲打周边势力的作用。

中印边境对峙，除历史因素外，还暴露了印度是一带一路的最大风险，因印度位处关键节点，不但拒绝参与，还诸多阻挠，成了落实这国策的最大障碍。习借阅兵来突出一带一路策略，必须有一支强大军队作后盾，提供支援，未来中国企业才有信心和勇气走出去。

所以这次阅兵的政治意义大于军事意义，推展一带一路的落实，实现复兴的中国梦，从而奠立习核心的管治地位。

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