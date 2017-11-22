港报社评：争夺非洲石油资源，考验中国法治决心--信报11月22日

前民政事务局局长何志平在纽约被捕，涉及美国《反海外腐败法》及洗黑钱等罪名，面临最高惩罚二十年徒刑。此事不但令人震惊，同时引发两个问题，香港前高官为什么会卷入国际丑闻？眼科医生出身的他为什么会变成「石油掮客」？

美国司法部文件透露，何志平和西非塞内加尔前外长加迪奥（Cheikh Gadio）以「捐款」形式向乍得总统提供二百万美元贿款，换取乍得让中国一间能源公司毋须跟其他国家竞争，即可在部分地点单独开采石油。此外，何志平又涉嫌与乌干达外长库泰萨（Sam Kutesa）洽谈五十万美元贿赂协议，磋商乌干达政府与该能源公司结成策略伙伴。

美国司法部没有点名哪间中国能源公司涉案，只说该公司总部位于上海，在联合国经济及社会理事会拥有「特别谘询地位」。翻查资料，何志平目前是中国华信能源设立的非政府组织「香港中华能源基金会」常务副主席兼秘书长，而「香港中华能源基金会」也在联合国经济及社会理事会拥有「特别谘询地位」。

不管涉案公司是哪间，总之现在可掌握的事态显示，何志平可能是中间人，替中国某机构与非洲两个国家穿针引线，牟取石油利益。

中国外交部发言人陆慷表示，注意到有关报道，但不掌握具体情况，强调中方一向要求中国企业在国外合法经营。中国华信能源则发声明指出，在乌干达没有任何投资活动，乍得的投资项目是对「台湾中油」开展的财务性投资，不涉及与乍得政府的所谓利益关系。声明又强调，何志平任常务副主席的「香港中华能源基金委员会」，乃非政府、非营利组织，不参与中国华信能源的商业性活动。

十四年前在车公庙为香港运程求得一支「凡事不吉」下签的何志平命运如何，尚待美国司法部处理，不过此案间接反映一幅影响深远的大图画，就是非洲已经成为各国虎视眈眈的石油宝藏，尤其中国十分渴望争夺非洲能源，藉此减少对中东的依赖。须知道，中东不少石油输出国如沙地阿拉伯是美国的忠实盟友，积极推广「一带一路」的中国为了突破美国掣肘，不得不把战略眼光投放在非洲这一片潜质优厚的黑色大陆。假如何志平真的是一位「石油掮客」，那么他只不过国际博弈的其中一颗小棋子而已。

以乌干达为例，该国估计石油储存量约六十五亿桶，如果开采得宜，将为这个贫穷国家带来非常可观的收入。事实上，该国政府已订下「二○二○年商业化生产石油」的目标，雄心壮志要每日生产三万桶石油，继而逐步增加至二十二万桶。却奈何，乌干达长期政局动荡，经济持续萎缩，加上贪污情况严重，往往跟外国投资者无法达成合作协议。根据「透明国际」（Transparency International）的全球清廉指数排名，乌干达在一百七十六个国家之中名列第一百五十一位。可想而知，行贿受贿在这个国家是司空见惯的潜规则，中国若想在乌干达「合法经营」，正正考验国家主席习近平口中「法治建设」的决心。

内战频仍的乍得情况差不多，可说是「穷得只剩下石油」，全球清廉指数排名更低至第一百五十九位，在当地做生意的中国人经常被视作索贿的对象。在这样的背景之下，乍得难以摆脱非洲国家普遍存在的「石油诅咒」，纵使拥有丰富的天然资源，但始终不能藉此脱贫，人均寿命仅得四十七岁。

没错，非洲石油是中国能源的战略重地，可是怎样合法地开采石油从而造成双赢却是费煞思量。何志平的案件无论如何处理，陆慷所说的「中方一向要求中国企业在国外合法经营」实在是一道严肃课题。

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