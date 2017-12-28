港报社评：人大拍板奠宪制基础，一地两检留政治尾巴--明报12月28日

人大常委会全票通过，批准在高铁西九龙站实施「一地两检」合作安排。人大决定具有宪制地位和最高法律效力，从法律观点来看，由人大常委会确认「一地两检」符合宪法和《基本法》，无疑一劳永逸解决了相关法律争议，然而未必是最好的政治处理。《基本法》不可能穷尽一国两制实践过程遇到的新情况，高铁「一地两检」只是其中之一，如果每次均由人大「排难解纷」，运用最高权力一锤定音，对于保持香港在一国两制之下的独特性，并不是好事，如何拿揑分寸，必须慎重节制。

高铁「一地两检」方案，提出在西九车站划出内地口岸区，由内地人员依照内地法律管辖，社会各界议论纷纷。《基本法》第18条提到，「全国性法律除列于本法附件三者外，不在香港特别行政区实施」。有关条文，一直是质疑者认为「一地两检」有违《基本法》的理据。早前特区政府提出援引《基本法》第20条，由中央授权特区实行「一地两检」，然而今次人大常委会的决定，反映中央并不认为有需要「额外授权」。

人大常委会的决定，核心内容有三﹕（1）实施「一地两检」有利香港融入国家发展大局，亦对香港保持繁荣稳定有重要意义；（2）《基本法》第18条不适用于「一地两检」情况；（3）「一地两检」符合一国两制方针和《基本法》宗旨，不影响香港高度自治权、不改变香港行政区域范围、不减损港人自由权利，亦符合《基本法》第7条特区土地所有权和使用管理的规定。人大常委会认为，无论从法律角度还是长远发展利益考虑，「一地两检」均是合适安排。

虽然今次人大常委会并非释法，可是对于《基本法》第18条的理解，却明显带有释法味道。人大副秘书长、基本法委员会主任李飞表示，对于《基本法》第18条，不能以普通法「按照字面狭义理解」，因为第18条指涉的，是全国法律需要满足什么条件，才能在「全香港」实施、适用于「所有」香港居民，不过「一地两检」方案针对的，仅是西九内地口岸区，只适用于高铁乘客，并非「所有港人」，执行法律的也是内地机关，并非特区政府。虽然第18条没有「全港实施」一类字眼，然而人大常委会显然认为，这才是条文本意。根据常委会的解释，落实「一地两检」，问题不是「西九站内地口岸成为了《基本法》第18条的例外」，而是第18条压根儿并不适用。

内地奉行大陆法，与香港实行的普通法迥然不同。根据普通法，只有法庭拥有解释法律的权力，解释时也较为看重条文文义。相比之下，大陆法系解释法律，较为重视立法原意，乃至对原有法律的空白之处加以填补。基本法起草的时候，没有人预见内地发展会如此一日千里，更不可能想到香港要与内地高铁接轨，融入国家发展大局，需要实施「一地两检」以达至最大经济效益。今次人大常委会的决定，某程度的确折射了两地思考法律问题的差异。

根据中国宪法，人大有立法权、监督权和解释权，人大常委会的决定「一言九鼎」，本身就足以提供宪制及法律基础，对香港法院具有约束力，不存在法律挑战的可能。李飞便提到，人大常委会今次决定，是重要的宪制判断，情况一如当年人大确认香港《基本法》符合国家宪法，「不容质疑」。对于内地当局而言，「一地两检」是否符合一国两制方针和《基本法》宗旨原意，才是关键所在，可是这种由人大常委会一锤定音的处理方法，无疑跟香港社会习惯的普通法逻辑有别，港人容易有违和感，总觉得整件事好像就是人大「说了算」，缺乏清晰《基本法》条文依据。

人大常委会确认「一地两检」符合宪法和《基本法》，论法律基础可说是立于不败之地，更可省去未来就「一地两检」释法的需要，然而由人大运用权力处理，与港人希望用法律条文解决问题，始终存在落差，难免留下政治尾巴，容易惹来「大石砸死蟹」等质疑，乃至更为情绪化的政治炒作。高铁香港段由兴建到「一地两检」，均是由特区政府向内地提出，今次人大常委会的决定，相信也是希望有益于香港长远发展，然而就像「人大释法」一样，太多「人大决定」，对中央和香港其实未必是好事。

一国两制的要义，在于维持香港独特性。人大常委会拍板通过「一地两检」，只应视为特例，不应变成惯常做法。内地发展迅速，世界不断在变，《基本法》未能预视涵盖的新事物和新情况，未来只会愈来愈多，如果每次都要像「一地两检」方案般，由人大运用至高无上权力解决，长远恐怕不利保持香港独特性。

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