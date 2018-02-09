港报社评：人民币随美滙大波动，添管理难度--经济日报2月9日

人民币兑美元滙价昨急跌，暂时难言人民币已转势，只能说人民币藉美元喘稳借势调整，令中央暂可松一口气。惟人民币未来升跌，还看美元走势，中央只能沉着应对，见招拆招。

人民币昨早低开后，在海关总署公布1月份外贸数据时突急跌，在岸价最多跌671点，跌幅逾1%，创2015年滙改以来最大单日跌幅，最终收报跌0.77%；离岸价则跌0.53%。

人民币急跌的底因是美元转势。之前美元持续走弱令人民币变相升值，人民币由去年初至前天收市的高位累升已达10.6%，市场早已忧虑中央将适时干预，避免人民币升太多打击内地制造与出口业，昨遂在美滙近日暂时转强，而内地公布的1月份外贸顺差只有203.4亿美元，比预期541亿美元低62%的消息，藉机调整。

此对中央而言，应是暂松了一口气，因人民币不但延续了去年升势，且升速由去年全年辗转升6.7%，加快为今年仅一个多月已逾3.5%，情况若继续，中央很可能被迫出手维稳，尤其两会将于下月召开。

现时则由美元转强代劳，令人民币滙价转弱，既暂省了中央一番工夫，更让市场力量展示人民币双向波动，教市场参与者莫轻率赌人民币单边走向。对中央来说，更佳的是人民币双边波动而大势是稳中微升。

人行日前提出今年9大任务，便包括续推进人民币国际化，人民币稳中微升正有利其国际化。

然而，人民币能否如中央所愿般双向波动、稳中微升，却非中央可控的，甚至不是中央所能预料的，因人民币滙价明显被美元牵着鼻子走。

近期显例是美国财长姆钦公开支持弱美元后，美滙在2月初曾急跌至88.67低位，导致人民币及其他货币急升。近日美元喘稳回升，是已转势？将再走弱？还是进入大波动期？

以走势而言，美滙短期将在88至91水平波动，升破了阻力位或跌穿支持位，方向才较明确。而受到美债债息上升和美股大幅波动影响，美滙波动也可能更趋剧烈。

正因美滙缺乏方向，人民币滙率走向又被美元主导，故中央虽因人民币升势暂止而压力略纾，但管理人民币滙率难度正增，除要处理内部金融问题外，还要应对不受中央管控的美滙风险。面对这些不可控、无法预料的风险，中央只能积极准备，被动应对。（完）

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