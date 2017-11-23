港报社评：从快从严，内地金融监管新时代--经济日报11月23日

中央周二晚突叫停对网络小贷公司新牌照审批，再配合之前一系列金融监管文件出台，反映中央一改以往出了乱子才出手的做法，现正主动出击防控系统性金融风险，以维持金融和社会稳定。

中央整顿网络小贷公司，只是十九大后连串防范金融系统风险举措的一环，配合上周五推出历来最严厉的资产管理新规，目的是要从上至大额资本，下至小额网贷，都从严监管。中央此举，底因有四。

其一，金融机构资产管理业务快速发展，有沦为变相信贷业务之嫌。譬如银行表外理财，却与保险公司、证券公司合作，推出一些非标准化债权类资产产品，而产品往往有担保回报的刚兑性质，名义上是资产管理，实质上是影子银行业务。所以中央才发出资管新规，试图打破银行体系内隐性担保，限制资金池，旨在阻断金融风险在不同金融机构间扩散，避免出现资金链断裂，威胁金融稳定。

其二，消费已取代投资成为经济增长的主要动能，在中央鼓励国民消费下，传统金融和互联网金融都积极批出消费贷。据人行数据显示，今年首9个月，新增消费性短期贷款金额高达1.49万亿元人民币，比去年全年大增79%。有金融机构对款项用途监管不严，买楼首付不够，透过批出消费贷来凑够数，不但影响中央去楼市泡沫的力度，还构成潜在系统性金融风险。

其三，互联网金融钻空子，假借金融创新之名，突破小额贷款公司不得跨区经营的规范，在全国放贷。小额网贷平台主要从事消费贷、现金贷和学生贷，专针对中低收入人士，客户毋须任何抵押和资产审查，只需身份证就可轻易借到钱，利率高，经常发生暴力追债、泼红漆等事件，易造成社会问题，威胁社会稳定。

其四，胡温年代政令不出中南海，出现上有政策，下有对策问题，国家主席习近平过去5年积极反贪。十九大后，习大权在握，中央趁现时强势领导，加上经济表现好，积极落实去金融杠杆防风险政策。

官媒昨刊载人行行长周小川早前文章，要求守住不发生系统性金融风险底綫，主动攻防，积极应对，凸显此文已成了指导纲领，金融不能出现系统性风险是硬命令。

中央最近多次连串快速协调出招，反映中央要煞住金融风险的决心，决不让小风险叠加变成大危机。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘