港报社评：以蔡英文为殷监，林郑勿自打嘴巴--信报1月11日

台湾立法院在激烈抗争声中进行马拉松式会议，为修订《劳动基准法》（《劳基法》）而不眠不休。执政民进党凭藉人数优势，由他们倡议的《劳基法》修正案在昨日凌晨约二时获二读通过，早上九时前则三读通过。由于该法案被视作剥削劳工权益，在野国民党立委随即狠批，这次修法是「倒退了一百年」，直斥民进党是「过劳死亡的刽子手」。

为什么会过劳死？因为新例无可避免令工人更加劳累。本来法例订明，劳工每七日可放一天例假，但修订后只须劳资双方协商或工会同意，可改作每十四日放两天例假，变相容许资方要求劳方连续工作十二日，才获休息的假期。至于轮班相隔时间，本来是十一小时，如今是八小时，即是雇员休息时间减少。此外，雇员每月加班工时上限提高，由四十六小时增加至五十四小时。

总的来说，《劳基法》修订通过之后肯定让受薪阶级满心不是味儿，因此连日来引发大批抗议者宣泄不满情绪，并且惹起香港劳工团体注意，有人直接飞往台湾声援，有人前往金钟的台北经济文化办事处示威，批评该法案剥削工人，民进党勾结资本家沦为「资进党」。

《劳基法》通过了，为的是因应经济转型，让中小企业争取生存空间，可是总统蔡英文处境尴尬，没有胜利的喜悦，反而如芒刺在背，不得已惟有道歉。她说在这么短的时间内，两度修改《劳基法》，造成社会不安，「我也要向国人同胞，表达诚挚的歉意」。

蔡英文之所以「虽胜犹败」，一来是因为修法本身的确造成社会不安，二来是她回应示威者的方式活脱脱自我打脸，今天的我打倒昨天的我，总统府外的凯达格兰大道架起重重铁马，摆起严密的「拒马围城」阵式，把人民的声音挡得充耳不闻。

前事不忘的台湾人翻出旧账，二○一六年一月十五日总统大选前夕，蔡英文针对当时的国民党马英九政府咆哮：「过去八年，在这个广场发生了很多事……但是人民的声音，不管怎么大声，到了凯道就停住了。我身后的总统府，离广场上的人民，只有几百公尺的距离，不过，总统府里面的人，就是听不到人民的声音。政府无能、政府无心、政府无感、政府对人民的痛苦麻木不仁。这就是此时此刻，台湾人民普遍的感受。」台湾现已改朝换代，此时此刻人民的声音仍然无法从凯道传进总统府，甚至变本加厉，人民的肉体连凯道也进不了。

蔡英文一直标榜她领导的是「史上最会沟通的政府」，又说过劳工永远是她「心中最柔软的那一块」，结果在《劳基法》的争议声中，感到跟政府无法沟通的劳工自嘲道：「最柔软的那一块最好吃！」

选前选后两个样，虽说是政客的通病，但以谦卑为口号的蔡英文从「最会沟通」变成「最会神隐」，把人民阻绝于铁马之外，始终令人感到突兀。从台湾回头看看香港，同样有一位女性领导人，同样自称强项是沟通，就是所谓的「与民共议」，香港特别行政区之首林郑月娥会不会也是讲一套做一套，神隐于礼宾府而把人民阻绝于铁马之外？

林郑上台执政半年以来，犹幸不再出现大规模社会抗争，示威抗议零星偶发，但没有造成严重冲击。关于这一点，必须归功于她相当积极的「去梁振英化」，事事表现出与上届政府不一样，尤其鲜有主动挑起口角，集中精力处理民生议题。尽管如此，不代表香港从此安枕无忧，毕竟潜在争议陆续有来，「一地两检」本地立法是其一，《基本法》二十三条立法是其二，《国歌法》在香港实施是其三，通通都需要执政者与人民好好沟通，断乎不该以君临天下的姿态强行推出。争端一旦爆发，乃林郑口中「与民共议」的真正考验。

台湾的女总统前车可监，香港的女特首切勿自打嘴巴。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘