港报社评：任志刚鸣锣开道，林郑施政有为--经济日报8月4日

行政会议成员、金管局前总裁任志刚撰文，抨击政府过去十年采取守财奴政策，要求积极投资未来。他此举应是为新任特首林郑月娥大展拳脚铺路，惟如何投资未来，须寻求社会共识。

任志刚指政府过去十年以量入为出原则，为求收支平衡，在估算收入太保守，以致有大量盈余出现，实应弹性理解量入为出，建议政府要适时处理经济结构问题，可考虑暂用赤字预算，积极投资未来，提高生产力。

此应是为林郑10月发表施政报告鸣锣开道，因林郑要有为施政，在在需财力资源，若财政司司长「量入」仍过分保守，势令政府绑手绑脚。林郑昨日回应，亦指任志刚的意见，与她在竞选政纲中的理财新哲学异曲同工。

惟赤字预算颇具争议，而在市民间争议最少的，应是政府过去在估算收入过分保守。事实上过去十年，除一年外，每年都低估了总收入，平均估少了13%。在连年录得巨额盈余下，政府财政储备已多达9,357亿元。

如此庞大而持续的「意外之财」留归财政储备，固难言善用资源，更因年年坐拥巨额意外盈余，如上个财政年度的盈余更高达928亿元，养成了每年都要派糖的惯例、期望与共识，以至曾出现派得太少，社会反弹大而被迫加派的怪现象。这令看似审慎的理财，事实上变得不审慎。

因此，新政府在预算上的首务，是如何客观、较为准确估算收入，让政府有能力藏富于民例如减税，以及增加公共开支与投资。

目前香港正面对着两大结构难题，其一是欠缺新经济引擎、经济转型缓慢，以致经济增速愈来愈低，社会流动性亦下降，年轻人怨气愈来愈重；其二是人口老化所衍生的「高龄海啸」，安老设施和人手不足，将会成为未来10年冲击社会的问题。

林郑政府如能较准确估算收入，那政府预算收入有望较高，资源便应着力解决相关结构问题，例如更多投放于改革教育、鼓励科研、投资创新科技与文化创意产业等，助建本港新经济引擎；并增加医疗和社福开支应对人口老化问题。

但具体上应如何分配资源，港府需要有根有据地寻求社会共识，只有如此，才能在取得立法会通过、推动政策上减少折腾，尽快争取成效。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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