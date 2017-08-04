港报社评：任总为林郑开水喉鸣锣开道--信报8月4日

特首林郑月娥把金管局前总裁任志刚罗致麾下，加入行政会议，并且视作财经金融方面的「三大靠山」之一，应该感到深庆得人，因为任志刚既担任军师，并公开替她的「理财新哲学」背书，甚至帮手鸣锣开道，让林郑将于十月发表的《施政报告》处女作预先设置良好铺垫。

任志刚昨日在阔别五年的网志《任总观点》撰文，老实不客气批评政府过去十年一直采取「守财奴」政策，导致大量盈余出现，拖着经济后腿，可说是稳健有余，进取不足，亦不合时宜。

守财奴一词，近年在舆论并不鲜见，坊间的意见领袖亦经常宣之于唇舌和笔墨，然而这样的负面标签见诸金管局前总裁文章，震撼力强烈得多矣。过去十年谁是守财奴？尽管任总没指名道姓，但人人心知肚明，说的是编制《财政预算案》的前财政司司长曾俊华，亦即任志刚的前上司，又亦即林郑月娥在特首选战之中的主要竞争对手。

曾俊华在任之时被形容为「孤寒财爷」（跟任总同样是行会成员的新民党主席叶刘淑仪概括为「hea做十年」），原因是他年年计错数，导致库房出现大量「意想不到」的盈余不特止，开支方面亦「揿住荷包」，俗称派糖的惠民措施仅属一次性，令社会各界甚至政府部门颇有微言。曾俊华为自己的「审慎理财」哲学辩护时，往往援引《基本法》第一百零七条所列的「量入为出」，或者稍加变化说成「应使则使」。

以子之矛，攻子之盾，任志刚网志刻意指出有人错误解读《基本法》。他表示，条例没有禁止逆周期的财政赤字，亦没有禁止特区政府适时处理香港经济结构问题，例如要暂用赤字预算去积极投资香港未来，提高生产力，将经济增长和政府收入带上新台阶，以便在人口老化增加财政负担时，仍能达致未来财政收支平衡。

任志刚对于《基本法》第一百零七条所说「财政预算……与本地生产总值的增长率相适应」予以形象化的陈述，财政预算是以金额计算的「量」的概念，本地生产总值增长率则是以速度计算的「速」的概念，他打一个比喻，当汽车行得太慢便要「踩油」，当汽车行得太快便要「收油」。换言之，当经济增长速度太慢，便需要增加政府开支、减税和作出赤字预算，当经济增长速度太快，便可用相反的财政政策。

简单来说，任志刚认为政府没有必要「年年有余」，大可慷慨开仓投资未来，偶一为之的赤字预算无伤大雅，既没有违反《基本法》，亦不会拖着经济后腿。难怪林郑月娥对于任总文章赞不绝口，身处新加坡的她越洋褒之曰，观点与她的竞选政纲「异曲同工」。

撇开前人是非对错不谈，任志刚为林郑厘清「量入为出」之原则并非孙悟空头上的一道紧箍咒，对新一届政府实在具备积极意义，毕竟库房多的是短期之内不愁花光的钱，何不大刀阔斧惠泽社群？香港在很多方面皆有必要增加拨款追落后，例如医疗衞生，例如社会福利，例如创新科技，若然硬性规定政府支出不得逾越本地生产总值的一定比例，而且财政预算必须每年确保盈余丰厚，那么香港整体的发展步伐只会像缠着紮脚布的三寸金莲那样趑趄不前。还有一个概念非常重要，以投资教育为例，回报的时间是很漫长的，十年树木，百年树人，要是着眼于「年年有余」的私营企业式快速回报，恐怕是误人子弟的想法。

林郑的《施政报告》如何着墨暂时未知，但她既然多番强调「理财新哲学」，眼下又有任志刚恰如其分饰演财经金融大靠山，那么可以预计她将可挣脱束缚、放手「开水喉」。事实上，她已经在教育方面开了三十六亿元的水喉，接下来怎样遍洒甘露，就看她在任总鸣锣开道之后如何大展拳脚。

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