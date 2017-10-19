港报社评：依法治国强起来，更加不容搞分裂--信报10月19日

中共第十九次全国代表大会昨日正式在北京开幕，总书记习近平发表三个多小时讲话，洋洋洒洒三万余字，主题是「不忘初心、牢记使命」，高举「新时代中国特色社会主义」旗帜，扬言全面建成小康社会，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。习近平形容十八大以来的五年，是党和国家发展进程中极不平凡的五年。

五年前的二○一二年，内地十三亿人口之中，仍然有近一亿贫困人口，当时的十八大由时任总书记胡锦涛提出「二○二○年全面建成小康社会」。如今距离目标期只剩三年，实效如何？习近平表示，大批惠民举措落地实施，人民获得感显着增强，脱贫攻坚战取得决定性进展，六千万贫困人口稳定脱贫，贫困发生率从百分之十点二降到百分之四以下。换言之，全国贫困人口已减少至四千万人左右，按此进度推算，如期全面建成小康社会并非遥不可及。

既然脱贫迈进小康社会指日可待，那么习近平把目光放在更高层次的规划，他说中华民族已经从「站起来」、「富起来」飞跃到「强起来」，到二○三五年基本实现社会主义现代化，到二○五○年全面建成社会主义现代化强国。那时候，中国物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明将全面提升，实现国家治理体系和治理能力现代化，成为综合国力和国际影响力领先的国家。

习近平的讲话令人印象最深刻的是他的自信满满，所谓极不平凡的五年，意思其实是他上台执政以来，国家取得多方面的成就，创造了一个又一个彪炳史册的「人间奇蹟」，因此他敢于明言「不能生搬硬套外国政治制度模式」。由此不难推论，未来五年的十九大，习近平将会进一步贯彻其强势的施政风格：软的更软、硬的更硬。

硬的怎样更硬，可以从香港、澳门和两岸问题之上洞悉其取态。习近平表示，牢牢掌握宪法和《基本法》赋予中央对香港及澳门的「全面管治权」，港澳地区的发展要融入国家政策，增强港澳同胞的国家意识，履行维护国家主权、安全、发展利益的宪制责任。虽然「港独」两字没有宣之于口，但显然地，在坚决维护国家主权领土完整的原则之下，习近平已为香港的分离主义者划出不容逾越的底线。至于台湾，他的讲法更加斩钉截铁：「我们有坚定的意志、充分的信心、足够的能力挫败任何形式的台独分裂图谋。」这是民进党蔡英文去年五月就任总统以来，大陆对台最强硬的警告。

软的更软又应该怎样理解？习近平强调：「尊重台湾现有的社会制度和台湾同胞生活方式，愿意率先同台湾同胞分享大陆发展的机遇。我们将扩大两岸经济文化交流合作，实现互利互惠，逐步为台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等的待遇，增进台湾同胞福祉。」那就是说，只要不搞台独，两岸还是一家亲。

严格而言，中央早于二○一四年已提出对于香港拥有全面管治权，此番论述只是重申立场而已，并不代表相关政策必定收紧，然而值得注意的是，习近平一方面期许中华民族「强起来」，另一方面说要成立中央全面依法治国领导小组，加强对法治中国建设的统一领导，那么在「中国梦」等于「强国梦」的情况下，怎可能容忍有人「违法搞独立」，从而削弱国家主权？明说「台独」也好，不提「港独」也罢，总之未来五年肯定千方百计挫败任何分裂图谋。

依法治国不可或缺的一环是反贪防腐，习近平承认腐败是党面临的最大威胁，强调将坚持反腐败高压态势，打虎、拍蝇、猎狐，保证干部清正、政府清廉、政治清明，才可确保党和国家的长治久安。这一点，人人赞成，如果「新时代中国特色社会主义」包含廉洁奉公的法治精神，相信挫败分裂图谋将会事半功倍。

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