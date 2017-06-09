港报社评：促进和谐需要人性化管治--信报6月9日

覆巢之下无完卵，香港人又在现实环境中，上了活生生的一课。康文署据说接获市民投诉树枝太茂密，派出树木组人员前往大埔广福道修剪「鹭鸟林」的树枝，但工作人员显然对于树上的鸟巢视若无睹，树枝剪落一地，同时导致鸟巢大量破坏，巢中鸟蛋毁碎，羽翼未丰的雏鸟跌得非死即伤，受害鸟类包括池鹭、夜鹭、小白鹭和大白鹭。

修剪树枝彷佛演变成暴力强拆，群鸟痛失家园，侥幸被救起的脆弱生命亦须深切治疗，未知能否活下去。负责照顾伤鸟的嘉道理农场暨植物园罕有发出声明表示愤怒，批评康文署破坏鹭鸟林，要求违法者接受处分和检控。没错，有人涉嫌违法，因为根据《野生动物保护条例》，「任何人除按照特别许可证行事外，不得狩猎或故意干扰任何受保护野生动物」及「任何人除按照特别许可证行事外，不得取去、移走、损害、销毁或故意干扰任何受保护野生动物的巢或蛋。」

事件引起公愤，联署谴责康文署的人数不断攀升。市民不禁要问，修剪树木为什么竟然罔顾巢鸟安全？为什么不考虑到此举会造成生态灾难？康文署的回应是严肃调查，并且表示歉意，署方强调属下的树木工作人员均曾接受专业树木护理训练，但会进一步加强培训，涵盖保护野生动物要点云云。对于这样的官方答案，保育人士大多斥之为「逃避问题」。

大埔广福道是全港第二大的鹭鸟林，被列为「具特殊科学价值地点」（Site of Special Scientific Interest, SSSI）之一，据香港观鸟会去年统计，该处有一百五十一个鹭鸟巢，占全港百分之十二。其实单凭常理推测，修剪树枝之时不可能没有察觉鹭鸟巢的存在，树木工作人员却一于少理，根本就是官僚主义作祟，机械人那般僵化地执行命令。如果从万物有情的人性角度出发，总不至如此麻木不仁俨然屠杀野生动物。

官僚僵化，可说是特区政府的通病，名义上按本子办事，实际上不理民间疾苦。令人稍感安慰的是，候任行政长官林郑月娥上月出席大澳文物酒店五周年庆祝典礼并探访当地居民时表示，上任之后的目标是建设一个更美好的香港，强调富人情味和重感情将会是她的管治风格。再往前追溯，林郑在今年三月竞选活动进行得如火如荼之际，不忘在社交网站发表题为〈香港需要人情味〉的文章，她写道：「一个社区，最重要的，就是『人』。在未来的社区规划上，我们会照顾不同社区网络与感情，继续努力保存属于香港人的人情味。」

此言甚是，香港的而且确需要人情味。大家设想一下，假如康文署有些少人情味，修剪树木断不会导致鹭鸟屍骸遍地，因为重感情的工作人员理应等待鹭鸟过了繁殖期，鸟去巢空才动手斩树。

林郑月娥的政纲重点是修补社会撕裂，当中更加需要人性化的管治风格，而不是机械人那般僵化地执行命令。所谓促进和谐，首要条件是矛盾双方放下固执偏见，进行人性化的对话，此方不再是鸡蛋，彼方不再是高墙，这样才有机会化干戈为玉帛。

如何拒绝僵化，眼下有一个良好示范。立法会昨日辩论「毋忘六四」议案，尽管议案一如预料被否决，但何君尧是唯一投票支持议案的建制派议员。何君尧解释，非常欣赏当年北京学生的爱国情操，今天内地的发展，或多或少是当年学生给予的启示，期望社会向前看，同时毋忘爱国初心，支持议案乃「由良心出发」。

建制派议员投票支持「毋忘六四」议案，堪称是人性化的表现。假如林郑月娥率领的政府官员都能够由良心出发，少一点机械性，多一点人情味，修补社会撕裂方有望不致沦为空谈。

促进和谐需要人性化管治，若然继续斗争内耗的话，请记住大埔鹭鸟林的教训：覆巢之下无完卵。（完）

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