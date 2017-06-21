港报社评：借监法国经验，超越左右并非不可能--信报6月21日

经过两轮投票，法国国会大选结果揭晓，刚于上月初当选总统的马克龙（Emmanuel Macron）再次展现非凡魅力，由他创建才十四个月的「共和前进党」成为大赢家，一举拿下过半数的三百零八个议席，若与盟友「民主运动」合计，议席总数是三百五十席，占国会五百七十七席的六成。马克龙不但是法国史上最年轻的总统，现在亦取得该国历来多数党最大优势，为入主爱丽舍宫铺平了道路，相信未来五年可放手推展改革。美中不足的是，六成议席跟选前预测的八成有落差，原因恐怕是投票率低见百分之四十二所致。

初出茅庐的共和前进党能够一鸣惊人，毫无疑问归功于炙手可热的马克龙，有人打趣说道，只要得到他支持，即使牵一只山羊出来也有机会当选。就在这种「一人得道，鸡犬升天」的效应之下，共和前进党形形色色的男男女女皆以政治素人身份荣膺国会议员，当中包括现任巴黎市议员陈文雄，四十九岁祖籍广东来自柬埔寨的他，乃第一位进入法国国会的华裔议员。选举结果证明了马克龙主打的「超越左右」策略立竿见影，选民未必知道候选者是谁，但出于求变的心态，宁愿放弃传统的左派和右派政党，藉选票把希望寄托于政坛新人类。

至于传统的左派，本来坐拥执政权的社会党从三百多席输剩仅余三十席，连同左派联盟才勉强凑合到四十四席。传统右派共和党稍好一点，但亦只是得到一百三十六席，保住最大在野党的身份而已。在总统选举之时曾经名义上是马克龙劲敌的极右派「国民阵线」候选人马琳勒庞（Marine Le Pen），来到国会大选则显得虎头蛇尾，赢得的是「党微言轻」的八席，唯一庆幸的是她自己终于首尝夙愿跻身国会。

法国总统和国会大选尘埃落定，马克龙及其共和前进党固然是雄心勃勃的大赢家，另一方面亦让整个欧盟松了一口气，尤其高兴的是德国总理默克尔，她说道，马克龙的胜利给德国、法国和欧盟良好合作带来了希望。这也难怪，因为在过去一年来，世局连环爆冷，英国公投决定脱欧，美国又选出一位排他性甚强而不惜自我孤立的总统特朗普，彷佛全世界都忽然朝着民粹主义的方向倾斜，欧盟形势看似危如累卵，好像随时分崩离析的模样；如今马克龙凭其破竹强势重新为法国亲欧定调，亦为全球化背书，民粹热潮显然在欧洲给煞住了，作为欧盟龙头的德国铁娘子岂有不喜上眉梢的道理。

一荣俱荣，一损俱损，德国传媒评曰：投马克龙的票，也就是投了欧盟的票。马克龙的胜利除了让欧盟额手称庆之外，其实对于香港也有一定程度的启发作用。既然这位仁兄可以「超越左右」，是否意味着修补社会撕裂并非不可能的任务？

马克龙最厉害之处是瓦解左右对立的闷局，让民众深切体会到传统左右两派皆失德败行，治国无方，继而撷取温和左派与温和右派的务实主张，标榜没有太多新意但仍然中听的开放社会和自由贸易，让他打动人心攻陷二元对立的壁垒。所谓「超越左右」，其实亦是「兼顾左右」，这方面可见诸他的用人哲学。法国总理菲利普（Edouard Philippe）乃右派共和党人，理论上是国会大选的输家，但马克龙让菲利普辞职，解散内阁，然后马上重新任命他为总理，负责筹组新一届内阁。如此用人不拘一格的作风，毋庸置疑是要化敌为友兼收并蓄。

当然，马克龙做得到，不代表香港做得到，然而趁着特区政府换届在即，何不以「超越左右」作为开创新局的理想？法国经验告诉大家，民粹主义并非所向披靡，二元对立也不是牢不可破，标榜人性化施政的下届特首林郑月娥不妨好好借监 。（完）

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