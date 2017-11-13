港报社评：停止滥用拉布已是议会之福--信报11月13日

立法会建制派和民主派议员皆提出修改《议事规则》，前者的动机是要废掉「拉布」的武功，后者则是奋力抗争，务求保住其「武器」。看情况，修改《议事规则》又会成为议会内外唇枪舌剑、火花四溅的角力焦点，相关议程大约在十二月初开始处理。

与此同时，最近传出建制派和民主派愿意「和谈」的消息，希望在修改《议事规则》问题之上磋商，双方各派四名代表，总共八人加入沟通平台，寻求达成共识。民主派会议召集人莫乃光明言，他们「两条腿走路」，既在会议内阻延建制派提出修改《议事规则》，亦在会议外与建制派谈判，尝试说服对方。莫乃光指出，若建制派肯停止「偷袭」，民主派可停止拉布。

何谓偷袭？意思是民主派经过宣誓风波之后，阵中现有六名议员被取消资格（DQ案），人数处于劣势，失去分组点票否决权，建制派在这样「彼消此长」的时机乘虚而入，提出修改《议事规则》就是偷袭。填上议席空缺的补选将于明年三月举行，民主派如今同样提出修改动议，目的其实是利用冗长的辩论，拖到补选之后才正式决定修改与否，届时民主派有可能再一次因为胜选而重夺分组点票否决权。

在昨日的港台节目《城市论坛》上，出席的自由党党魁锺国斌讲得很坦白，他说建制派修改《议事规则》的念头存在已久，但过去由于分组点票没有优势，所以一直没有提出，现时有机会遂其所愿则决定提出修改的讨论。换言之，不管偷袭的字眼是否恰当，DQ案的而且确被建制派视作杜绝拉布的千载难逢契机。

拉布问题各执一词，建制派和民主派组成沟通平台寻求共识无疑值得鼓励，毕竟对话永远好过对抗；然而过往的经验告诉大家，两边阵营立场南辕北辙，和谈取得实质成果的机会并不太高。尽管如此，我们本着求同存异的良好愿望，仍然呼吁建制派与民主派尽力沟通，最低限度达成一个十分基本的共识，就是不再滥用拉布。

很多时候，尤其议题太敏感的情况之下，拉布无可厚非；而且说到底，即使修改《议事规则》亦未必可以百分百杜绝拉布，经典例子是立法会去年审议《二○一六年医生注册（修订）条例草案》，医学界前议员梁家骝仅凭一己之力，不断在大会要求点算法定人数，即眼巴巴把条例拉倒。全面废掉拉布的武功既没必要，亦不可能，比较合理的做法是建制派和民主派同意停止滥用。

谈到滥用，不久前刚好有一次「完美示范」，为了阻止无约束力的「一地两检」议案表决，议员朱凯廸引用《议事规则》第八十八条第一款动议「要求新闻界及公众人士离场」。民主派表明，他们并非真的有意妨碍新闻自由，如果要为此动议投票，所有人包括朱凯廸在内也会反对，动议只是争取发言时间，透过七嘴八舌的辩论把「一地两检」议案拖延至无法表决。这样彻头彻尾「无的放矢」的拉布怪招，活灵活现示范了何谓滥用《议事规则》，同时让建制派更加理直气壮声称，第八十八条第一款和其他不合理条款非修改不可。

拉布策略没有滥用的话，立法会绝对有能力回复正常运作。上星期讨论《施政报告》致谢议案，民主派展现理性讨论的应有态度，甚至有人投下赞成票，是其是，非其非，不但政务司司长张建宗表示欣慰，社会各界亦反应正面。

总的来说，没有人奢望建制派和民主派可以化解矛盾，然而在修改《议事规则》的沟通之上，不妨寄予卑微的期许，倘使双方能够同意停止滥用拉布，已经是议会文化之福。只是民主派山头众多，内部要取得共识也非易事，最后能否在拉布攻防战中与建制派达成停火协议，实在难以乐观。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘