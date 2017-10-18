港报社评：储局掌舵“四驹”混战，单边主义考验美股--信报10月18日

美国联储局新主席「跑马仔」峰回路转，对货币政策研究影响深远的泰勒法则（Taylor Rule）奠基者泰勒（John Taylor），据报在与总统特朗普会面后获「狂人」赞不绝口，令这位原先被普遍看淡的史丹福经济学家由冷门骤变次热，在政经预测网站Predictlt以百分之二十五的机率力逼暂时领先（百分之二十九）的现任联储局理事鲍威尔（Jerome Powell）。

由于市场担心泰勒一旦出掌联储局或意味利率加快上调，美国债息和美滙指数于消息传出后双双抽升，其中两年期国债孳息一度升至二○○八年以来的最高水平。不过，很快又有报道指特朗普本周稍后将约见现任主席耶伦，而曾被视为大热、以鹰派立场见称的前任理事沃什（Kevin Warsh）行情虽有回落迹象，但获委任的机会不容抹杀；加上联储局前主席贝南奇已公开表态支持耶伦连任，令形势更趋复杂，美国债息及美滙指数先升后回。

自联储局新主席遴选工作拉开序幕以来，真命天子谁属莫衷一是，「黑马」泰勒可能跑出，令市场感到诧异，惟综合各方资讯，下任联储局掌舵人之争已发展成「四驹」混战的局面，结果一天未揭盅，传言仍将满天飞，投资者若「跟车太贴」，随时误中副车。与债市及滙市相比，华尔街股市对联储局新主帅人选传闻反应平淡，泰勒可能「坐正」之说沸沸扬扬，无碍美股三大指数继续破顶。

若以二○○九年三月低位为牛市起跑线，美股迄今已升足八年半，期间围绕估值过高的疑虑无日无之，以致新鲜出炉的诺贝尔经济学奖得主塞勒（Richard Thaler）亦大皱眉头，直指市场对美国税务改革期望过高不切实际，投资者对美企盈利增长亦过于乐观，放诸凶险如今天的地缘政局，股民不顾风险积极入市，在这位行为经济学大师眼中更显得有欠「理性」。

论者尽管不断质疑，「老牛」依然气定神闲，踏着稳健步履屡创新高。在众多针对华尔街升市的正反意见中，我们认为有一点最值得重视，那就是市场对税改、大规模基建投资、金融监管拆墙松绑等只闻楼梯响的「特式政策」满怀憧憬，并不足以解释特朗普当选总统以来月月皆涨的美股行情，当中必有一股更强韧的力量在背后推动老牛展步，只是投资者沉醉于「特式升市」（Trump Rally），视若无睹而已。

在道指今年八月初首次升越二万二千点时，特朗普急不及待往自己脸上贴金，在Twitter上夸夸其谈，把华尔街牛气冲天归功于其「美国优先」战略。可是，根据《华尔街日报》的统计，道指成分企业的海外销售比重愈高，今年股价表现便愈理想。该报又引用研究机构FactSet及指数供应商S&P Dow Jones的数据，发现海外业务比重高的标普五百指数成分股，今年同样大幅跑赢对美国本土市场依赖较深的企业。美股两大指数不约而同反映欧洲、亚洲以至拉美等经济体复苏势头转强，带动业务遍布全球的美企盈利显着改善，这才是华尔街长升长有的根本桩脚。

参考国际货币基金组织（IMF）的最新《世界经济展望》报告，美国今明两年GDP增长预料分别只有百分之二点二和百分之二点三，而全球增长预测却分别上调至百分之三点六和百分之三点七；美股动力不竭主要拜外围经济加速增长所赐，这个推论虽不中亦不远矣。反过来看，特朗普把牛市不死夹硬与他日夕挂在唇边的「美国优先」拉上关系，则显得罔顾事实，一贯地「抽水」！

憧憬可以一厢情愿，盈利表现却必须有根有据。怕只怕，「狂人」近日在国际间四处燃点火头，先是宣布退出联合国教科文组织（UNESCO），继而重申拒绝确认伊朗核协议，而刚结束的北美自由贸易协定（NAFTA）第四轮谈判依旧毫无成果，美国单方面退出NAFTA的可能性愈来愈高。

世界经济难得同步复苏，惟环球贸易、国际协作若偏离常轨，这股令各地经济欣欣向荣、美股大蒙其利的正能量恐怕随时受到破坏，华尔街一旦因此转势，不知搞单边主义搞出瘾来的特朗普，在其热爱的社交媒体Twitter上会否哑口无言？

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