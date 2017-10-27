港报社评：储局新主点将两难，央行掌舵今非昔比--信报10月27日

在全球翘首以待美国联储局下任主席提名之际，总统特朗普仍然举棋不定，直至周四此刻尚未就终极人选一锤定音。

真命天子有待确认，金融市场随着媒体的每一次放风或揣测，以及特朗普的一言一行而波动。当消息指共和党参议员倾向支持史丹福大学经济学者泰勒（John Taylor）出掌联储局时，美国债息及美滙指数显着抽升，但市场情绪随即受到特朗普在谈及现任主席耶伦时「语调正面」影响，债息和美滙从高位回顺。可以肯定的是，在全球最重要中央银行掌舵人之争尘埃落定前，股、债、滙、金仍会继续上上落落，看不出真正方向。

从特朗普既要谘询共和党参议员，为他在泰勒与现任联储局理事鲍威尔（Jerome Powell）之间如何取舍「指点迷津」，而谈及耶伦时，对后者任内表现赞赏有加，可见在这位向来自吹自擂、我行我素的总统眼中，委任联储局主席兹事体大，不能任意即兴，应否「去旧」（耶伦/鲍威尔）「迎新」（泰勒），为联储局领导层带来新气象，必须考虑周全才可拍板作实。

从竞选总统到入主白宫，特朗普在经济领域一直力主改革税制与大兴土木双管齐下，透过财政手段刺激经济之余，还争取替金融业拆墙松绑放宽管制，让美国得以摆脱过去八年低增长、低通胀的局面。

特朗普上台九个月「一事无成」，美股却能屡创新高，除了我们先前提及的环球因素（见十月十八日社评），投资者对通货再膨胀（reflation）憧憬不减亦是一个重要的原因。从这个角度着眼，「狂人」一反常态，对联储局主席任命不敢轻率行事，也就不怎么令人意外了。

泰勒学术成就超卓，以他姓氏命名的「泰勒法则」（Taylor Rule）对各地央行政策制定模型有着程度不一的影响，以他的地位，够资格出任联储局主席有余。然而，从市场反应可见，每次传出泰勒「登位」行情看涨，美债孳息例必走高，而股市亦有闻风回调的倾向。种种迹象显示，市场担心联储局在泰勒治下，加息及缩减资产负债表步伐将较由耶伦或鲍威尔掌舵的联储局快。

假设投资者并非反应过敏，那么特朗普即使与泰勒「相逢恨晚」，亦不得不顾及他的经济大计纵能全面落实，推动增长的效力恐仍会被偏紧的货币政策削弱甚至抵消。换个角度看，耶伦从美国总统竞选期间一再被特朗普视作「开刀」对象，摇身一变成为连任有望的三位候选人之一，转捩点正是由她再度执掌联储局，货币政策拖财政政策后腿的风险可望大减。

在美国主流媒体中，反对耶伦连任或鲍威尔接棒最力的，要数《华尔街日报》。随着货币政策立场最「鹰」的前理事沃什（Kevin Warsh）淡出传媒视线，《华日》力捧的美国央行「潜在新主」就只剩下泰勒一人。

该报围绕耶伦和鲍威尔的批评，主要针对二人过度迂腐，政策制定不敢偏离「菲利普斯曲线」（Phillips Curve）的教条，深信低失业率与低通胀无法并存，而对美国在接近全民就业下通胀持续低迷视而不见。

我们认为，《华日》的观点倘若正确，那么该报应该做的是强烈质疑联储局在新的经济现实下何以坚持渐进加息，而不是力撑一位对「按法则制定政策」（rules-based policymaking）可能更执着，且在收紧银根上较现班子更进取的人登场！

今时今日，即使贵为联储局掌舵人，亦不能像伏尔克、格林斯平年代那样一个人说了算，主席以外的官员发言表态机会多的是，政策透明度更一任高于一任。

伏尔克当年不惜付上经济深陷衰退的代价，也要铁腕镇压通胀。他的果断勇敢值得肯定，但若非美国于上世纪七十年代末、八十年代初面对双位数通胀，联储局舍大手加息别无选择，伏尔克的名字焉会如此轻易载入史册？今天科技发展一日千里，商业竞争日趋激烈，物价整体易跌难升，央行决策者反而动辄得咎，世界真的变了。

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