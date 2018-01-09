港报社评：僭建风波有损公信，水清无鱼难成托辞--明报1月9日

律政司长郑若骅甫上任即闹出僭建风波，事件反映政府的任命审核工作有问题，郑若骅应变也令人失望。问责官员需要有能力应付突发事态，懂得化危为机，观乎事件曝光后郑若骅的处理，不仅未能平息风波，反而令公众更感疑惑，若说风波源于政治敏感度不足，现在有可能变成诚信和能力问题。律政司职责是守护法治，诚信至为重要，僭建问题不能以「水清无鱼」作为开脱藉口。郑若骅要争取公众信任，必须知无不言，言无不尽，不能搬弄语言伪术文过饰非。

郑若骅10年前购入的大榄海诗别墅独立屋，疑有多项僭建，包括地库、露台、水池和天台屋，「丈夫邻居」潘乐陶的独立屋，同样有僭建问题。2012年，「唐宫」「梁宫」丑闻铺天盖地，港人耳熟能详，为官者理应引以为监，避免重蹈覆辙。问责官员上任前检视物业有否僭建，应该是「基本常识」，郑若骅接任律政司长，外界盛传多时，可是她对于僭建问题竟然「零准备」，没有及早拆弹，政治敏感度严重不足，甚至惹来知法犯法的质疑。对于律政司长，这个指控堪称是头号大忌。

郑强调买入大宅时情况已如报道所指，她没有对独立屋作过结构改动，可是整件事的重点，不在于她有否指使僭建，而是她买屋时是否已知道有僭建。郑对此一直支吾其词，然而无论是郑若骅的专业资历，还是买卖合约内容，种种迹象都令市民觉得，若说郑若骅买屋时不知情，未免匪夷所思。

郑签署的房屋转让契约，特意加入一段中文条款，写明涉事物业以现有状况由买方购入，买方曾获邀检查物业，「买方同意及接受该物业之现状，不得藉此拒绝交易」。一般来说，卖方加入相关条款，通常是单位有僭建等违规问题，担心买家反悔「踢契」，有关条款亦往往意味买家知情。郑若骅出身土木工程师，又是资深大律师，不管何等贵人事忙，市民难免怀疑她签约买屋时，是否真的不知道有僭建问题。

郑若骅在法律界甚有名望，亦曾出任多项公职，共事者称赞她处事决断，可是她处理今次风波的表现，未见铁娘子果断风范，反而予人闪缩之感。上周记者展示照片、图则及买卖合约，当面查询郑的住所是否有僭建地库，郑不仅未有回应，还声言「我唔知你讲紧咩」，更先后进出3部升降机，似乎有意避开记者。为官者需要处变不惊，就算郑并非存心逃避记者追问，反应如此惊惶失措，俨如「落荒而逃」，自然令人觉得心里有鬼。

周末事件曝光后，郑发表声明致歉，承认警觉不足，承诺会亡羊补牢，全力配合屋宇署调查，若证实有僭建物会尽快改正。可是她同日会见记者，仅仅答了3条问题便匆匆离开，对于是否知法犯法、为何身为土木工程师没有发现僭建等，全都没有回应，全程亮相只得5分钟，这种处理只会加深猜测怀疑。尽快还原僭建部分，技术上没有多少难度，然而政治上是要赢回公众信任，却困难得多。政府必须依法处理今次事件，若出现利益冲突甚至检控，郑若骅避席不参与其中，是最起码的要求，然而郑若骅当前首务，应该是先向公众详细交代事件，回应各界疑问。危机管理最忌不尽不实，「挤牙膏」式回应，只会加深公众怀疑，损害公信力。

有能力购买独立屋者，就算不是非富则贵，大抵也是社会精英。全港不少独立屋有僭建问题，可说是公开的秘密。昔日屋宇署对僭建地库规管宽松，执法不严，很多独立屋未有入则兴建地库，由于无法从屋外目测，外人难以察觉，即使真有屋宇署职员要求入屋，住客亦可以拒绝。这种状况，容易助长独立屋业主心存侥幸，不过天网恢恢，任何大型僭建往往会留下蛛丝马迹。由唐英年大宅泳池底的天窗，到今次郑若骅独立屋通往地牢的楼梯，在在说明公众人物难逃传媒审视监督。

有论者认为，水太清则无鱼，公众紧盯高官一言一行，只会吓窒社会精英，无人愿意出任公职服务市民。市民对官员言行操守有期望，现在的问题不是外界存心找碴，而是真的有高官涉嫌违规僭建，社会不可能视若无睹。很多社会精英在所属行业出类拔萃，可是也因此容易有「离地」精英心态，不习惯面对公众，也不明白公众关注什么问题。有志加入政府者，必须克服这一关。

律政司长负责维护法治，公信力最重要。郑若骅眼前最大考验，是如何以行动争取公众认同她有诚信有能力，可以做好司长一职。同时，政府也必须检视官员任命审查制度，看看是否有不足之处。政府强调有严谨的品格审核程序，避免任命后可能出现令当局尴尬的问题，可是郑若骅的风波，无疑反映审查工作有疏漏。僭建问题困扰政府多时，郑若骅又居于独立屋，属「僭建高危」一族，究竟是政府疏忽没有细问，还是郑若骅没有交代，当局有必要深入了解，并向公众说明。（完）

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