港报社评：先发展后监管，内地金融乱象消长--经济日报11月7日

人民银行行长周小川明言要加强监管网上金融，引起关注。事实上，对创科采取「先发展、后监管」，最利现阶段的中国，故新生事物兴盛继而生乱象，中央再出手规管，应已成为模式。

周小川日前撰文，指一些互联网企业以普惠金融为名，行庞氏骗局之实，或借「金融创新」的幌子，綫上綫下非法集资；有的甚至与监管机构的内鬼合谋，进行利益输送，令不良贷款增加，削弱银行体系的风险防御力。周要求对网上金融机构加强监管，防范系统性金融风险发生。

周的指摘并非无的放矢，如去年P2P网上借贷平台e租宝，被揭非法集资500亿元人民币，令90万人蒙受损失。惟并非所有网络金融都是庞氏骗局，像支付宝旗下的余额宝理财服务，让用户把余钱转入购买基金，既可赚息又可随时用来消费，而息口又高于银行。网络金融良莠不齐只是内地创科生态的一角，底因有三。

其一，中国地大人多，可谓「各处乡村各处例」，各种制度包括监管制度亦未完善，要在全国实行统一的事前规管成本太高，亦不利地方与企业的积极性，故非经改以来，正常时间下的执行模式。

其二，正因相对落后，新科技的应用往往可以以跨越式引进与发展，更因而取得庞大的革新红利，例如信用卡未广泛，便跳至流动支付；地广且分销系统效益低，便跳跃至网购绕过分销系统等，令经济有飞跃式发展，亦造就一批业务足可媲美顶尖跨国科网企业的中国创科巨企，如阿里巴巴、腾讯、京东、百度。

其三，「先发展」让新事物各显神通，新业务兴旺得快，亦难免继而出现乱象，惟在中国特有国情下，中央有足够有力的行政、立法等各种工具，在乱象萌芽后出手管控，故中央有足够信心实行「后监管」。

正如流动支付蓬勃发展后，人行惊觉未能掌握第三方支付资金转移资料，成为潜在系统风险，于是介入要这些流动支付须接入人行网联平台，以作及时有力监管。

以中国目前国情，中央会续采先发展、后监管的方法。互联网金融既已威胁到社会稳定，自然出手拨乱反正，未上市的互联网金融公司自然被约束，至于已上市的则会被紧盯，令空间没之前那么灵活。这会继续是内地未来创科的生态模式，小投资者要掌握个中规律，才能趋利避害。（完）

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