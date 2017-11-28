港报社评：克服数码鸿沟，不能只看硬件--信报11月28日

政府明年终止「上网学习支援计划」（下称「支援计划」），综观统计数字，本港家庭互联网渗透率确实不低，93％香港学生都可在家使用电脑及上网，然而有关数字并未能真正反映基层清贫学生与中产家庭学生之间的「数码鸿沟」。克服「数码鸿沟」不能只看硬件，还要看能否善用资讯科技汲取知识。政府积极推动智慧城市，大力推广STEM（科学、技术、工程及数学）教学，计划将电脑编程（coding）纳入课程，可是对基层学生网上学习的支援却嫌不足，长远有可能加深数码鸿沟，助长贫富悬殊和跨代贫穷。

政府2011年拨款2.2亿元推行「支援计划」，伙拍两间社企帮助基层学生在家上网学习，包括协助受惠家庭购买电脑、提供便宜上网服务及上门技术支援等。计划原定为期5年，由于拨款未用尽，延长至2018年。近日资讯科技总监办公室确认，「支援计划」明年8月底正式结束。统计处资料显示，基层家庭学生使用互联网的比率，由2010年的87%，增至2014年的96.4%，与主流家庭学生的96.7%相若，政府认为「支援计划」成功缩窄贫富阶层学生之间的「数码鸿沟」（digital divide）。

政府数字无疑相当亮丽，然而是否代表「数码鸿沟」已经解决、政府可以「功成身退」终止「支援计划」，值得商榷。政府一边强调，两间社企有意在资助结束后，物色赞助延续服务，一边又表示会继续为合资格家庭津贴上网费，并邀请关爱基金考虑资助清贫学生购买平板电脑，实践电子学习，彷佛终止计划无碍大局，可是社企方面坦言，政府资助结束，现有服务规模难免缩减，能否物色赞助，也是未知之数。

「支援计划」推行6年，虽有建树，惟亦明显有不足之处，例如不少基层家庭反映计划选择弹性低，配套也不足，部分电脑运行速度甚慢，硬件并不理想，维修也不包括软件。官方数字显示，全港约有35万户家庭合资格参与计划，惟只有不足一半（约14万户）登记，曾使用服务的更只有6.5万户。凡此种种，均显示计划可以进一步改良，现在终止未免可惜。「支援计划」一大优点，是提供技术支援和指导服务，由一些修读资讯科技的学生担任导师，义务指导基层学生电脑操作，鼓励善用电脑，「支援计划」结束后，有关服务会否显著减少，令人担心。

香港是富裕社会，有人形容千禧世代都是「数码原住民」，然而讽刺的是，社会上仍然有一群基层学生未能在家上网学习，即使家有电脑，也未必有适当支援指导，结果电脑只变成一台打机玩具。克服「数码鸿沟」，看的不仅是有否电脑上网，而是如何善用电脑获取知识，减少知识不平等。不同阶层学生上网机会均等，不代表可以消灭「数码鸿沟」。政府缩窄「数码鸿沟」的措施，予人观感是太过偏重硬件，对支援清贫学生善用电脑支援不足。

近年经济合作与发展组织（OECD）一项研究发现，在很多国家或地区，清贫学生与富裕学生的上网时间相差不远，可是一旦考虑到贫富学生上网情况，排名次序即会大变。家境较佳的学生，明显更懂得上网学习找寻资料，倾向使用互联网阅览实用资讯，反观清贫学生较为倾向上网打机和聊天。研究认为，即使拥有接触资讯科技的相同机会，「数码鸿沟」仍然清晰存在于如何使用互联网，上网寻找资讯和知识的能力不足，直接影响学习和就业。

OECD研究显示本港学生不论贫富，能够在家上网的比率均相当高，位居世界前列，可是清贫学生上网打机比率，较诸富裕学生明显为高，至于富裕学生上网看资讯找资料的比率，与清贫学生相比，差距就更大。两者落差鲜明，一大原因是家境较佳的家庭，父母一般有较高学历，也拥有较多资源指导子女善用资讯科技，反观很多基层家长本身对资讯科技认识有限，无法从旁辅助子女上网学习。若政府不积极介入，这种「数码鸿沟」只会不断延续加深，单靠学校提供相关教育支援，是否足够，值得深思。 不少专家估计，简单电脑编程技巧，未来将成为一般文职的基本要求，确保下一代不论贫富都能善用资讯科技，不仅关乎公义公道，亦关乎能否好好装备社会，应付未来人力市场需要。资讯科技日新月异，政府介入步伐稍为放慢，「数码鸿沟」可能即时拉阔，协助基层学生学习资讯科技，应该由教育局牵头，不应当成扶贫措施看待。政府建设智慧城市，需要全民参与，当局有责任协助基层学童跨越「数码鸿沟」，不应让家庭资源多寡影响下一代成败浮沉，令跨代贫穷问题恶化。

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