港报社评：全民就业加薪少，港怎扭转局面--经济日报11月17日

本港失业率跌至3%，反映就业市场畅旺，惟工资增长仍慢，跑输邻近地区。除因为香港属已发展经济体，经济增速较慢外，更因人力技能不足以加快结构转型，未能有力推升工资。

本港8至10月失业率再跌0.1个百分点，降至3%，是近20年新低。虽然主因是劳动人口减少，而非多了很多市民就业，但始终反映本港已属全民就业。

按理，全民就业下劳动市场紧张，工资应会被推升较快，惟日前一项人力调查却反映，本港明年扣除通胀后的实质加薪估计为1.8%，在亚洲20个受调查国家和地区中排第16。香港工资增长跑输，底因可能有二。

其一，香港跻身已发展经济体，经济增速难及得上发展中国家。据国基会（IMF）的预测，已发展经济体今年经济增长为2.2%，发展中国家为4.6%。缺乏较快经济增长的支撑，本港工资增长遂落后于人。

其二，已发展经济体的工资增长是否就必然很慢？不一定如此，新加坡和南韩明年加薪幅度在2.6%至3.5%之间，就胜过香港。本港的问题与美国类似，失业率低但普遍工资增长缓慢的背后，是从事加薪缓慢工作者增加较多，而能符合市场渴求因而加薪幅度甚或达双位数字的人才则不多，如程式开发、大数据分析与应用等。

此既令享有高加薪幅度的人不多，又反过来令这些工种以至创科行业在本港发展迟缓，这正是创科界一直抱怨虽出高薪，亦难请人，以致要将业务放在境外，例如深圳、新加坡的原因。新加坡和南韩加薪幅度较高，反映的就是其高薪行业与工种发展较快，如南韩的文化创意产业、电子游戏开发等。美国则虽科技发展快，但从业员占其劳动人口比例始终不大，尚未能大力拉升工资增长。

香港能否突破瓶颈，至少要看两方面。其一，现届港府誓言要为创科发展拆墙松绑，惟是否真能转换脑筋，大力促进创科发展成为强而有力的经济新引擎，提升本港经济增长？其二，本港人才供应未足配合创科大力发展，能否培育相应人才、培训市民学习新技能转型、从境外吸纳大量人才，满足行业需要？

当高增值经济环节与行业能在本港茁壮发展、它们提供的高加薪职位有足够人才出任，本港就有望脱离全民就业但普遍加薪幅度低的尴尬局面。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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