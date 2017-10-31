港报社评：公屋变质终身福利，绿置居引定位反思--明报10月31日

行政长官林郑月娥表示，80万个公屋单位足够应付基层家庭需要，引起不少议论。林太倾向将大部分新建公屋转作「绿置居」出售，希望加快公屋单位流转，让基层家庭「上楼」，愿景理论虽好，惟未必与现实配合。公屋政策原意是照顾基层家庭住屋需要，然而数十年发展下来，本意遭到扭曲，很多公屋富户视之为「既得利益」，不愿放弃，政府欲靠「绿置居」扭转局面，并没有太大把握，只能摸着石头过河，审慎而为，切忌孤注一掷。公屋偏离济贫原意，社会各界是时候就公屋政策展开一场大辩论，反思公屋定位。

本港有76万个出租公屋单位，轮候「上楼」时间却愈来愈长。上周林太接受本报专访，认为只要能保持公屋单位流动性，大约80万个单位已足够应付基层家庭需要。虽然当局坚称并非为公屋数目「封顶」，然而「划线」之意相当明显。当年长远房屋策略督导委员会提出，未来10年提供20万个出租公屋单位，林太以「绿置居」挂帅，无疑是一次政策转变，社会人士担心公屋轮候时间进一步延长，实属情理之内，政府亦有责任解答市民的疑惑，诸如80万这个数字如何得出、凭据是否充分。

政府出租公屋，收回来的租金不足够填补差饷、管理费及维修费用，意味公帑补贴是无止境的，每建一间出租公屋单位，就会加重房委会的财政负担。相比之下，将出租公屋转作「绿置居」出售，公帑资助是一笔过的，房委会还可以有资金回笼，兴建新项目。根据全港住户入息资料，符合入住公屋入息条件的住户超过88万户，高于林太的80万单位界线，惟相去亦不远。政府有责任照顾基层市民住屋需要，80万是否一条适合的界线，可以商榷，然而从财政角度来说，政府必须考虑政策可持续性，不可能无止境增建公屋，总需要划线。

政府提出未来多建「绿置居」，鼓励公屋富户置业，交出单位，好让基层市民「上楼」，理论行得通，实践却不易。「单位流转」是整套政策成败的关键，问题是很多公屋富户并没有这种「有入有出」的观念，甚至视公屋为「终身福利」。有论者指出，目前楼市炽热，大部分公屋户「没有能力承担高楼价」，虽然有一定道理，惟现实是一些公屋富户就算有钱买楼，也不愿意搬走。

曾几何时，公屋面积小环境差，住户都希望「升级」住私楼，然而时移世易，今时今日公屋已变成「抢手货」。随着私楼价钱愈飈愈高，单位面积愈缩愈细，租住公屋变得愈来愈「着数」，部分新公屋质素丝毫不比居屋逊色，不仅租金便宜，面积比起一些私楼单位还大，更不用支付维修和管理等杂费。今时今日，公屋富户花费数十万元装修单位时有所闻，透过资产转移回避迁出没有太高难度，部分租户更透过「分户」占用更多单位。

公屋落成量未能达标，申请人数有增无减，固然是公屋轮候时间愈来愈长的主因，「分户」拖慢基层市民「上楼」，亦属不争事实。回归20年来，公屋单位增加了14%，可是居住公屋人口不升反跌，少了8%，「分户」普遍是原因之一。房委会有意收紧分户政策，惟遭政党反对。众所周知，公共屋邨是各大政党票仓，照顾现有住户利益，就是保住选票。每次政府提出向公屋富户加租，政党例必质疑。政府少建公屋，对政党而言等于少了机会扩张政治地盘。

政府受制政治阻力，难挥「大棒」迫使富户迁出，唯有多用「萝卜」鼓励。政府提出以「绿置居」协助公屋家庭一圆置业梦，只是换了一个漂亮的说法，希望富户搬走。据估计，若要满足公屋轮候册人士，确保有足够公屋单位流转，每年至少需要有1万至2万公屋富户购买「绿置居」，能否如愿，完全视乎政府能够提供多少「着数」。当局希望借监新加坡组屋经验，惟新加坡有公积金支持市民置业，实非香港可以相比，现在没有资料显示「绿置居」能吸引大量公屋富户置业。

首个「绿置居」试点项目景泰苑，由于位处市区，超额认购约18倍，惟最终前往拣楼的人不多，反映需求未必如政府预测般殷切。有公屋富户形容，景泰苑单位偏细，质素未见远胜公屋，除非拣到「楼王」大单位，否则宁愿继续住公屋，正好突显问题所在。「公屋是终身福利」观念一日不改，政府每年只能收回数千个单位的情况恐难大变。

去年房委会调查显示，只有约12%受访公屋户会考虑申请「绿置居」。「绿置居」计划能否显著加快公屋流转，仍是一大疑问，政府可以摸着石头过河，小心试行，不能操之过急。公屋政策涉及错综复杂的利益分配问题，早晚需要处理，目前香港社会需要的，就是对公屋的定位、角色和功能，来一场大辩论大检讨，不应受制于特殊利益和政治考虑，亦不应沦为「逼人做楼奴」一类意识形态化的争论，以免流于假大空。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘