港报社评：公屋居屋王频现，绿置居应加推--经济日报10月6日

近日绿表公屋王频诞生，皆因新公屋富户政策实施，迫使这些富户加快入市，将公屋交回房署。特首林郑将宣读的施政报告中，房策除首置外，会否力推绿置居其实亦值得关注。

据资料显示，9月份绿表公屋和居屋成交宗数达119宗，其中14宗尺价破1万元。如鸭脷洲利东邨接连破顶，更成为未补地价尺价8,005元的公屋王。至于居屋方面，新蒲岗采颐花园连续录得8宗绿表成交，其中一个单位以650万元成交，属绿表价新高。

事实上，今年首9个月，10大公屋屋苑的楼价升幅介乎5.7%至29%，当中6个屋苑升幅比二手私楼楼价指数CCL录得的11%为高。尽管二手公屋和居屋升幅惊人，而业主叫价非常进取，仍有不少绿表人士高追，底因有二。

首先，由于私楼长期供不应求，导致楼价不断飈升，一手上车盘动辄要600万元起，除非选择高成数按揭，否则只能承造七成按揭，单是首期就超过180万元，上车难度甚高。资助房屋价钱则通常比同区私楼低至少30%，金额相对比私楼低，而且绿表人士可承造九成按揭，上车容易得多。

更重要是房委会新公屋富户政策本月实施，只要家庭入息限额超出5倍，或资产超出入息限额100倍，或拥有物业，便要交回公屋。此举迫使全港2.6万户公屋富户急谋应对，其中2.18万户把赚钱能力多的年轻家庭成员删除户籍，其余的要赶搭尾班车，趁仍符合绿表身份资格，不惜高价追买公屋或居屋。这解释为何近几个月二手居屋价钱不断创新高，直逼私楼。

过往5年，透过审查公屋富户入息政策，平均每年仅收回210个单位。新富户政策迫使一批购买力强的富户买二手公居屋，势可增加重新编配的公屋单位，略为纾缓愈来愈长的公屋轮候人龙。

上届政府首次推出绿置居，功能亦正是要吸引有财力的公屋居民，为走上置业阶梯交回公屋，结果反应热烈，超额认购17.7倍，房署成功收回857个公屋单位。林郑下周发表施政报告，市民除关注其倡议的首置上车盘和土地供应措施外，还应留意会否再推绿置居，以腾出更多公屋单位，缩短基层上楼时间。

面对基层立锥之困，政府短期透过政策让资源重新分配予有需要人士，长远仍须觅地多建公营房屋，才能解决住房问题。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘