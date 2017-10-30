港报社评：公屋问题敏感，要以实例释疑--经济日报10月30日

特首林郑月娥关于绿置居的看法，因被理解为「出租公屋数目封顶」而激起争议。风波反映社会上对绿置居的误会仍深，港府应善用首个绿置居项目景泰苑的实况，详为市民释疑。

近日社会上广泛讨论，林郑为出租公屋数量以80万户封顶，未来多出来的公屋将全部转为绿置居出售，以达至港府以置业为主导的新房策。有批评此是牺牲劏房市民来成全公屋富户的置业梦。

政府连日急忙澄清，如林郑强调绿置居不妨碍公屋轮候时间；只是认为出租公屋达到一定数量如80万个，或可应付到每一段时间最基层家庭的需要。又如运输及房屋局局长陈帆强调，绿置居是否恒常化仍待房委会检讨，且会按市场需求，机动地调配出租和出售公屋的比例。

正如林郑所言，房屋问题在香港非常敏感。港府在提及80万个出租公屋单位可应付基层家庭需要，固应提出背后理据与数据，而在解释绿置居上，更应用实例说明。

道理上，由于绿置居的申请者，必须是公屋住户或公屋轮候册上家庭，前者取得绿置居便必须交出现居公屋，供轮候册上家庭上楼；后者本来就是轮候册上人士，故不存在所谓抢走基层入住公屋的机会。充其量由收回公屋、翻新至新住户入伙，要额外多了约6个星期时间。

政府官员其实已三番四次向公众交代上述情况，但明显理论上的说法不易入屋，故不少人仍误解绿置居挤占公屋资源。政府更佳做法，是以实际数据与个案解画。特别是绿置居已有首例，就是去年10月接受申请，今年1月安排拣楼的景泰苑。

据房委会资料，景泰苑857个单位中，801个买家都是公屋住户，当中腾空出来的公屋逾半在九龙区，42%在新界。此更反映绿置居成功释出罕见的市区公屋单位。港府应主动以具体的景泰苑数据，加上成功取得绿置居已圆上车梦、以及入住了腾出来公屋的轮候册人士上楼个案，让公众了解绿置居实况，消除误解。

至于绿置居长远是否应该、是否可以取代新的出租公屋，一个关键是市场的吸纳力，尤其未来绿置居的主要供应来自新界，故位处市区的景泰苑难以反映未来情况，而将推出的火炭盘绿置居便有相当指标作用，或将预视港府未来应否多拨公屋以绿置居发售。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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