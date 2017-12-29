港报社评：公民广场门半开，官不蛮动民不反--信报12月29日

全国人大常委会「一言九鼎」，周三在北京以全票通过广深港高铁西九龙站「一地两检」安排的同一天，特区政府宣布，翌日重开俗称「公民广场」的政府总部东翼前地。对于这两件事的「时间巧合」，泛民阵营其中一个讲法是「政治对冲」，例如民主党主席胡志伟认为：「令到我好容易联想是政府想尝试透过开放广场，希望就『一地两检』引起的公众担忧，作为一个平衡同对冲。」持类似观感的还有香港众志秘书长黄之锋，包括他在内的「双学三子」曾经因为三年前发起「重夺公民广场」行动而被判非法集结罪成入狱，现正保释等候上诉。

何谓平衡？何谓对冲？意思大概是指重开公民广场算得上是一件「释出善意」的事，特区政府利用此事来抵消另一件引来负面评价的事，那就是富于争议的「一地两检」方案。当然，泛民阵营不可能直接赞好，而对于重开政总前地仍然表示不满，因为其开放时间有规限，只准周日及公众假期进行公众集会或游行，且必须预先申请，仅可早上十时至傍晚六时半使用，违反「门常开」的设计理念。

至于建制派，毫无疑问赞不绝口，咸称特首林郑月娥从善如流。政务司司长张建宗昨日巡视首天重开的政总前地后，自卖自夸说「显示出今届政府的开放、包容和具透明度」。林郑本人的表现更不妨形容为兴奋雀跃，她索性跑到广场拍摄短片然后上载社交网站，指出官员以后可以堂堂正正经过前地走进立法会，不必再走后门，贴上的关键词是「门常开、地常绿、天复蓝、民永系」。

综上所述，政府总部究竟是不是「门常开」？公平地说，此乃典型的「半杯水」现象，有人批评杯子半空，有人欣赏杯子半满，严格而言政府总部现在的状态是「门半开」，是褒是贬见仁见智。

关闭公民广场实乃上届政府斩脚趾避沙虫的措施，为的是免却示威者冲击令管治权威受损，然而大家都知道，这跟鸵鸟政策没有太大分别，反而让被迫兜路走的官员失去应有的尊严。正因如此，林郑才以维护尊严为由重开广场，顺便展示跟前任特首不同的管治新作风和胸襟。

公民广场关闭、开放抑或半开，对于示威者是否跟政府对着干无甚因果关系，要是政府施政糊涂透顶导致民怨沸腾，示威浪潮挡也挡不住，不去这个广场，可去别个广场，万头攒动的游行队伍见首不见尾，就算对政府总部的建筑物秋毫不犯，管治权威依然受损，故人心向背的关键在于现届政府的表现；另一方面，以抗争者自居的泛民阵营有没有能量再号召大批群众上街宣泄不满亦是要素。

全国人大常委会拍板的「一地两检」安排尚欠本地立法，日后如何发展有待观察，不过刚过去的立法会修改《议事规则》反映一个现象，议会之内尽管继续唇枪舌剑，泛民千方百计拉布阻挠，议会之外则是示威活动不成气候，没有多少人响应泛民号召而聚众声援。这现象说明了两点：第一，民意不可能永远站在泛民那一边，师老无功的滥用拉布已经不受欢迎；第二，只要政府没有在争议性的事态上搬起石头砸自己的脚，一向务实的港人不会贸然勇猛冲击管治权威。

林郑上台执政迄今半载，大规模社会运动不复见，遑论旺角骚乱那般的流血场面，连激进的语言暴力亦有收敛迹象，这跟她尽量抽离于政治漩涡有关。说白了，就是现届政府学乖，说是息事宁人也好，说是休养生息也罢，毕竟官民关系是互动的，作用力愈大，反作用力愈强，官逼则民反，官若不逼，反者稀矣。

由此观之，公民广场是否摆出门常开姿态并不重要，重要的是政府不要再莽撞横蛮而激发民怨。

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