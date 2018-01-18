港报社评：公私供应俱增，高追细单位要审慎--经济日报1月18日

楼价持续飈升，400万元以下上车盘买少见少，令到这些细价楼非常吃香，承接力强。不过，未来私营及公营细价楼供应大增，意味高追入市抢买细价楼会存在一定风险。

地产发展商推售长沙湾新盘，以纳米盘为主，238尺折实价逾441万元，最细单位173尺，入场费料低于400万元，估计新盘销情理想，底因有三。

其一，市场对细价楼需求大。去年一手盘共卖出逾1.86万伙，当中纳米盘占33.7%。以去年底元朗一幢纳米楼为例，一个192尺单位折实价卖300万元，在开售当天随即售罄，反映400万元以下的细价盘有强大承接力。当早前400万元的一手细价盘缺货，准买家惟有在二手市场寻觅，有关盘源主要集中在新界西北，以致二手盘量价齐升。现时发展商部署推出新盘，而新盘位于市区，银码又细，自然有一定吸引力。

其二，400万元以下楼盘，总金额小，通过按揭保险可承造9成按揭，首期连使费约50万元，入场费较低，令收入稳定而有一定积蓄的年轻人，也有能力上车。

其三，即使是买来作投资，租金回报不俗。以长沙湾同区新楼现时每尺租金58元计算，新盘每月放租逾1万元，若楼价为400万元，租金回报率为3%，远高于存放在银行做定期收息。

不过，现时高追买入纳米盘不无风险。未来私楼细单位供应大增。据差饷物业估价署预测面积在430尺以下的单位，会由去年的5,109伙（29.8%）增至今年8,468伙（逾43%）。截至去年10月，动工和已批图则的新盘共计1.48万伙，430尺以下单位占79%，反映未来两、三年新盘供应以细单位为主，当中近年兴起面积少于215尺的纳米盘为4,860伙。

私楼如此，公营资助房屋亦如是。特首林郑月娥提出的首置上车盘，将会根据申请者的购买力来定价，加上今年推出白居二和绿置居恒常化，令公营资助房屋分别多了2,500个名额和4,400伙，在政府以推动置业为目标下，这些资助房屋的价位可能在400万元或以下，令私楼准买家多了选择，无疑会抢走部分客源，对细价楼的楼价将造成一定压力。

发展商李嘉诚本月初曾指很多细单位在建，未来出现过剩并不为奇。有实力的用家为自住高追细价楼，问题不大，投资者则要衡量个中风险。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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