港报社评：公营医疗死结难解，急掷5亿纾困有限--明报1月31日

流感高峰期来临，公立医院护士疲于奔命，护士协会向政府求救，事隔数天，行政长官林郑月娥迅即回应，急拨5亿元予医管局，希望纾缓近期公院服务紧张情况。今次政府急事急办，反应敏捷，对于提振公院护士士气，或有一定帮助，然而是否足以纾缓人手压力，仍属疑问。本港公营医疗系统千疮百孔，护士人手不足只是「病征」之一，私院高薪挖角，更令公院「护士荒」雪上加霜。政府必须做好长远规划，始能逐步解开本港公营医疗系统的死结。

特区政府财力雄厚，林郑提出理财新哲学，强调应花则花，由上台初期的50亿元教育新资源方案，到今次急拨5亿元为公院纾困减压，反映现届政府在运用公帑改善民生方面，算是较为积极进取。以今次增拨5亿元为例，如果先等待立法会通过，难免要花较长时间，现在由政府先指示医管局动用储备垫支，之后再在财政预算案「补数」，做法无疑较具弹性。

当然，对于其他同样渴望政府投放资源的不同界别来说，难免有人私下嘀咕，政府这次果断出手，会否是因为「朝中有人好办事」，主事的食卫局长陈肇始出身护士，深知业界疾苦，与代表护士发声的护协主席李国麟，较易「搭通天地线」，然而无论如何，林郑对公院护士困境迅速反应，始终是好事，不过5亿元能救多少「近火」，仍是未知之数，究竟这个金额如何厘定出来，外界也不清楚，情况一如林郑提出增加50亿元教育经常开支，又或建议向政府各部门划一增拨3％资源，到底具体数字指标是怎样得出，予人观感有点随意，未够缜密。林郑的理财新哲学，在实际操作层面仍有完善空间。

政府今次急事急办，总算让市民和前线护士看到，当局关注刻下公院病牀迫爆的问题，愿意投入资源，对于短期提升前线护士士气，相信有一定帮助，至于能否成为前线人员真正的及时雨，还得看医管局能否善用拨款。医管局一年所得恒常拨款超过500亿元，5亿元可谓杯水车薪，指望新拨款能一下子起死回生，并不切实际，何况现时最大的问题是「有硬件缺软件」，全港护士不足，医管局就算有钱，短期内也难望增聘人手，就算想即时多聘兼职护士纾困，也不容易。医管局短期内应采取措施，尽量减少现职护士文书方面的工作、改善超时津贴待遇，以及先重点加强支援夜更护士，减轻前线护士压力。

近年公院护士人手流失一年比一年严重，流失率由2014/15年度的4.7％，升至前年约5.4％，部分公院内科护士流失率直逼一成，内部原因是公院工作压力过大，外部原因是私院银弹挖角，归根究柢是公私营医疗系统失衡的问题。本港公营医疗系统聘用本地六成医护人员，却要负责照顾九成住院病人，系统不胜负荷，人人疲于奔命；相比之下，私营医疗系统聘用四成医护人员，却只需照顾一成市民。更甚的是，私院可以开出远胜公院的薪酬待遇挖角，反观公院护士却要面对入职首两年没有增薪点的安排。

「两年零增薪」安排源于2002年，当时政府财政困难，需要削减开支，时移世易，现今政府财源滚滚，这种紧缩时期措施竟然一直持续至今。目前公院注册护士起薪点约为2.8万元，与私院护士新人的薪酬未算相差太远，可是考虑到私院年年加薪、公院护士首两年却「冻薪」，一名有3年资历的护士，在私院的月薪，可以比公院护士高出近1万元。私院无论在薪酬待遇、工作环境和培训都较为优胜，长期影响公院护士士气，亦导致公院很难挽留人才。林郑提出废除「两年零增薪」安排，总算是釜底抽薪的处理，然而现时取消冻薪点，主要只针对少数新入职员工，数年前入职的护士看在眼里，未必觉得公道，当局需要慎重处理。

今次政府急拨5亿元为公院护士纾困，短期挽回士气的作用，多于即时实质改善公院人手不足。政府必须做好长远规划，投入更多资源，双管齐下，一边培训更多人手，一边改善公院护士待遇和工作环境。若不拉近公私营医疗系统医护待遇，培训再多人手，也只会流向私院；若不解决全港「护士荒」，就算公院改善护士待遇，私院大可开出更优厚条件挖人，当前公院困局只会持续下去。

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