港报社评：六隧分流勿再拖延，多管齐下纾减挤塞--明报11月15日

政府提出「六隧分流」方案，建议红隧及狮隧加价，替代隧道则减收费用，希望纾缓红隧挤塞，当局将考虑公帑补贴，减低西隧收费。「隧道分流」计划蹉跎10多年，迄今仍未落实，政府议而不决、决而不行，数以万计市民每天继续饱受塞车之苦，无可奈何，唯盼今次政府果断行动，勿再纸上谈兵。本港交通挤塞，与汽车数量年年急增不无关系，红隧塞车只是表征之一，单靠提升隧道使用效率，长远未必足以解决问题，政府有必要多管齐下，除了增建隧道公路，亦应考虑从需求管理入手，降低驾车人士使用道路的需求。

世界各个大城市，无不面对塞车问题，本港工商业高度密集，大量市民每天需要穿梭新界与市区，即使有港铁集体运输系统，仍然无法纾减繁忙时间市区交通挤塞，忍受红隧塞车，成为不少市民每天的「例行公事」。运房局表示，除了西隧和尖山及沙田岭隧道车流仍然低于设计容量，其余4条主要隧道（红队、狮队、东隧及大老山隧道），繁忙时间车流已超出设计容量，当中以红隧情况最为严重，超出设计容量达七成。

红隧塞车困扰市民30年，过去10多年政府已先后三度研究过海隧道分流方案，多次谘询。2003年，政府首度提出「三隧分流」构思，合共抛出12个方案，包括调整隧道费、限制隧道行车量等等，惟最终不了了之；及至2008年，政府委托顾问公司研究「三隧分流」，建议「红加东减」（红隧加价、东隧减价），认为可缩减红隧车龙三至四成，然而计划拖拉数年，公众谘询没有共识，最后胎死腹中。政府提出2016年收回东隧经营权后再作检讨，之后又主张扩大研究范围，变成今次的「六隧分流」全面检讨，不过究竟何时才有实际改善行动，仍是未知之数。

政府处事官僚，空有检讨，缺乏作为，红隧塞车变本加厉，调查显示早上繁忙时间行车速度，去年竟然降至每小时3公里，比成人正常步速每小时4公里还低，「行路快过搭车」。诚然，政府可以辩称「隧道分流」迟迟未能落实，既有阴差阳错成分，亦有客观技术原因，例如2011年政府打算落实「红加东减」，碰巧遇上东隧申请加价，令计划无法实行；两年后政府旧事重提，却发现部分过海车主已自行分流，转用东隧，考虑到东隧承受力，唯有搁置计划，云云。然而看在市民眼里，政府处理红隧挤塞问题，明显是议而不决、决而不行。

随着政府明年收回大老山隧道专营权，6条主要隧道，5条将由政府直接控制，当局理应有更大自由度，透过调节收费加强分流。以往政府只能从「红加东减」入手，一大原因是西隧港岛区出口一带道路网已见饱和，无法肩负分流角色，然而中环湾仔绕道最快明年底通车，有望打破西隧出口一带的交通瓶颈，政府借助东、西二隧分流减轻红隧压力，理论上时机已经相当成熟，不过观乎过去政府拖泥带水的表现，市民难免担心未来当局又会有其他理由或藉口，诸如无法与西隧专营公司达成补贴减价协议，需要等待西隧专营权2023年完结，才能落实分流计划。市民最不希望见到的，是政府继续蹉跎岁月，本港车辆数目持续增加，结果「分流计划」还未落实，东隧和西隧流量已经大幅超负荷或饱和。

为了纾缓红隧挤塞，加强分流提高过海隧道使用效率，可以治标，惟未必治本。红队塞车死结难解，皆因它只是表面征状，城市规划设计出了问题，才是病根所在。本港交通运输一直强调「供应管理」，透过增建道路应付挤塞，可是市区交通承载力始终有限，不可能无止境扩大，增建海底隧道亦未必是出路。2003年至2015年，本港领牌车辆数目增幅近四成，增加至70多万架，惟同期全港公路总长度增加不足一成，港岛区道路总长度增加不足10公里，就算政府花钱兴建第4条行车海底隧道连接港九，现有市区道路网络能否负荷，实是一大疑问。

数年前政府委托交通谘询委员会，就解决道路挤塞问题提出短中长期措施，报告建议的一个方向，是控制道路使用需求。有学者建议政府针对私家车，尽快在市区实施电子道路收费，减少繁忙路段挤塞压力，有声音甚至主张参考新加坡，严格管控车牌数目。本港社会崇尚自由，要像新加坡般严限市民买车，并不可行，增加汽车首次登记税，对控制私家车数量作用也相当有限，然而政府确有需要思考，如何控制道路使用需求。与此同时，政府亦应该从智慧城市建设入手，加强善用资讯科技，让司机更全面掌握实时路面资讯，决定最明智的行车路线，藉着「科技分流」，纾缓交通挤塞。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘