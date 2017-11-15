港报社评：六隧分流建议可更创新便民--信报11月15日

香港现有三条过海隧道，分别是经年累月塞车的红隧，畅通无阻的西隧，以及繁忙时段亦见车龙的东隧。随着东隧于去年八月由政府接管，为运输署带来一个交通分流的契机，而且监于连接九龙和新界的大老山隧道、狮子山隧道和尖山及沙田岭隧道对大局也构成影响，所以署方一并进行六隧分流研究，务求改善长期困扰港人的塞车问题。

运输署委托顾问公司进行研究的数据指出，红隧和东隧平日早上繁忙时间的车流，已显著超越各自设计容量，前者逾七成七，后者逾三成八。至于狮隧和大隧，早上繁忙时间同样显著超越负荷，分别是三成半及三成八。假设隧道收费金额维持不变，预料二○二一年全部六条隧道的平日繁忙时间皆挤满车龙。

六隧之中有四隧塞爆，怎么办？顾问建议红隧及狮隧必须加价，而且主要针对私家车、的士及电单车，因为这三种车辆占所有隧道总交通流量约七成，用以替红隧及狮隧分流的其他隧道则减价。另外，西隧专营权要到二○二三年才届满，政府收回专营权之前或许运用公帑补贴，促使西隧公司减价，但不排除最终未能达成协议。

红隧狮隧加价多少？其他隧道减价若干？暂时没有具体建议，运输及房屋局局长陈帆表示，相关评估只是概念性陈述及初步分析，让市民及议员了解情况后再讨论加减幅度，现阶段对所有方案持开放态度。

最塞车的两条隧道加价，其余四条隧道减价，乍看有一定的合理性，然而想深一层，我们不禁对于交通分流的实质效用有所质疑。假设六隧最终的收费相差不远，甚至相同，恐怕仍然无法大幅转变各条隧道的失衡状况。举例说，狮隧私家车收费现在是八元，如果加至十五元，而明年七月由政府接管的大隧则由二十元减至十五元，两条隧道收费一样，不过狮隧始终拥有较为便捷的优势，不排除司机还是倾向使用狮隧。

顾问公司的研究有一点值得咀嚼，他们否定了移除隧道收费亭，各隧道全面免费以加快车流的意见，认为移除收费亭不会增加隧道管道容量，亦没有分流作用。

移除收费亭当然不会增加隧道管道容量，但车辆毋须消耗时间停下来缴费，肯定有助于大大提高畅顺程度，若以隧道管道容量「空间不变」来驳斥移除收费亭带来「时间节省」的好处，无异于概念混淆。

各隧道全面免费的建议并非妙想天开，实际上绝对值得考虑，一方面固然是省却停车缴费造成挤塞，另一方面可以吸引司机平均使用各隧道。若说，最塞车的红隧和狮隧拥有较为便捷的优势，所以划一免费没有分流作用，那么不妨稍为修订一下，红隧和狮隧仍然收费，但其他隧道免费（西隧在二○二三年前不在政府控制范围以内，另当别论）；就算红隧和狮隧继续收费，移除收费亭还是应该落实，取而代之的是自动收费系统，让车辆无障碍快速通过。

也许有人会说，隧道免费有损政府收入，不宜考虑。我们不得不指出，与其动用公帑补贴西隧促使减价，何不直接动用公帑促使政府名下的各条隧道免费，包括明年结束专营权的大隧，从而达致改善交通挤塞的效果。现时政府坐拥财政储备近万亿元，隧道免收费造成的库房损失只不过九牛一毛罢了，更何况，交通畅顺将会带来难以估计的经济效益。

没错，红隧和狮隧之外其他隧道免费确是一个非常破格的大胆意见，但特首林郑月娥不是鼓励创新思维吗？不是倡言施政新风吗？不是屡屡谈及理财新哲学吗？如果各隧道每年合共少收几十亿元，可以换来车流平衡，划算得很。总而言之，六隧分流建议可以更加创新便民，视乎政府怎样取舍。

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