港报社评：内地出生不应成标签，莫另眼看待港大新校长--明报12月18日

美籍华裔学者张翔获委任为香港大学第16任校长，中英文媒体多数强调他「内地出生」的身分，鲜有以他对港大未来发展的抱负为重点。香港大学在回归后经历过不少校政风云，确实十分敏感，但我们必须摆正对港大及其新任校长的期望，是提升香港的学术水平，以及促进香港学术界跟内地合作，为香港杀出一条血路，提供学术的基础和人才的培养。

张翔获港大校委会通过正式任命后会见记者，被问及的议题大都与港大没有直接关系，比如对港独、言论自由、学术自由的看法，以及有没有政党背景的政治问题；跟港大有直接关系但又似乎跟张翔的内地出生背景关系更大的有：如何处理戴耀廷被控策划占中案？不熟悉香港是否能够承受来自校委会或者特区政府的压力？不熟悉香港如何能够捍卫港大的自主？

记者以这些问题向一个新任校长「连珠炮发」，跟香港的政治敏感，特别是港大近年的风风雨雨，确实有很大的关系。回归后港大校长郑耀宗被指控因民调风波与时任特首董建华有关而黯然下台、法律学院院长陈文敏未能晋升副校长、法律系教授戴耀廷被起诉组织占中、港大学生刊物《学苑》散播港独言论等等，都让香港大学卷入政治漩涡，任何人获委任为校长都要面对上述问题，但由于张翔有内地出生的标签，媒体和港大师生对他似乎特别苛刻。

上任校长徐立之也是内地出生，就因为他在香港读中学和大学，可以免受「盘问」？马斐森对香港也不熟悉，就毋须回答有关言论自由和学术自由的问题？那些由于张翔是内地出生而提出诸多问题和担忧的人，为什么就不考虑一下，现年54岁的张翔，虽然生在内地，但在美国读书工作28年，人生的一半以上在美国度过，并且归化美籍。为什么就没有人怀疑他会亲美呢？

香港大学是香港的最高学府，在殖民地精英教育年代，一直是香港高官的摇篮，近年以教学和研究并重而成为亚洲排名前列的大学。2003年SARS肆虐，港大医学院传染病学系应对有方，被国务院授予国家重点实验室地位，实力获得进一步提升，还有多名教授获委任为中科院和中国工程院院士，足见港大的功能，已经由单纯为培养香港所需要的人才，逐渐转变为参与到世界学术研究和国家发展所需要的研究当中。

香港的学术界人才济济，拥有国际院士头衔的人数，在全国处于领先地位，在多个学科的研究成果斐然，但学术研究不单单是为在国际学术期刊上发表论文，而是要为国家发展服务，为解释急剧转变的社会现象服务，如果研究成果不能转化为实际用途，就只能成就个人的学术名誉和地位，对社会不能带来益处。

张翔对港大师生表示，期望透过与欧美及内地的大学合作，将港大打造成世界领先大学，并有意成立全球实验室（Global Lab），招揽美国、英国及内地等人才。张翔在这方面，有国际的视野和经验，有内地的人脉关系，相信可以胜任。而港大在这方面的发展，是作为一所大学应有的方向，更加应该是作为香港特区的大学的未来方向。

香港回归以后的发展踟蹰不前，目前中央号召香港融入国家发展大局，为香港的各行各业指出了一条新路向。国家将投放大量的资源在多个科学领域做研究，香港学术界也应该以「国家需要、香港所长」为指针，分享国家的研究资源，无论是研究经费和科研团队的人脉，内地跟香港的学术界是可以互惠互利的，研究成果对国家发展有利，对香港同样有益。

香港在荒芜之地建成国际大都会，其拥有的特长，是能够吸引人才加入。以香港对教育经费的投入，大学教员的薪金在国际上是首屈一指的，加上香港对学术自由的尊重，过去吸引了不少欧美专才加入，也培养出不少本地人才，以及本地人才到了国外学有所成后回流香港。现在内地出生的人才，在国际学术界闯出名堂的愈来愈多，他们当中有不少已经回流内地，还有众多留在欧美国家的，比如张翔这一类的人才，他们在内地的关系，这种有利条件是不可比拟的，香港应该千方百计吸引他们到来为香港和国家服务。

如果我们还对内地出生者戴上有色眼镜，歧视他们，或者给他们出难题堆砌无形的压力，不但有损香港包容开放的形象，更会令国际人才望而却步，实在是百害而无一利。张翔上任后能够做出什么成绩，对香港和国家能够带来什么好处，不妨静观。张翔作为校长能够做出的成绩，不但对港大发展至关重要，还可以为香港吸引「海归型」人才作为一个标志。如果因为他的助力，能够培养出更多有国际视野和国家情怀的人才，这对香港将是功德无量的好事。

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