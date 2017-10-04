港报社评：内地因素推升港股，后市看缩表--经济日报10月4日

多个好消息尤其中央预告定向降准推高内银股下，港股昨急升2.25%，创今年收市新高，或可破两个月来升上28000关便回落的局面，蓄势挑战3万点水平，惟届时要再上有阻力，特别是面对储局缩表加息。

港股恒指昨急涨618点，底因有二。一来是美国经济数据好，9月ISM制造业指数报60.8，是逾13年来最高，建筑开支增幅也胜预期，令美股全面破顶。二来，人行上周末突然预告明年初降准，按其普惠金融贷款比例而降准0.5%甚至1.5%，此无疑令内银借贷额度松绑，令港股昨一复市，内银股爆升5%至8%不等。

人行此举对港股后市有两大好处。其一，美国储局本月启动缩表，并已示意年底会再加息，明年再加息3次，若内地货币政策亦同时收紧，势令本港流动性造成较大冲击。现时人行预告明年初定向降准，虽强调货币政策中性稳健不变，但外界已理解为中央要应对储局缩表和加息，币策不但不会收紧，更有倾向放宽的势头，可望减低本港的资金压力，有利港股。

其二，人行明年初定向降准，银行有3个月时间「跑数」，故大多数内地银行可望获调低存款准备金率，意味有更多资金可作放贷，将可创造更多利润；而人行放水消息亦有利内地经济。本港内银股昨先爆升，可以预期内地股市假期后复市，内银以至A股将会追升，为今年已节节上升的A股带来更热炽气氛，有望推升港股。

正是这一股动力，有望打破过去两个月，恒指一升上28000点便回吐的格局，更有望挑战3万点关口。然而，要突破3万点则恐怕有一定阻力，此除港股今年已升28%，若升上3万点则累升36%，回吐压力势不小，另外还有两个原因。

第一，人行定向降准可减本港资金压力，但恐难以抵销储局缩表和加息的叠加效应，因缩表是史无前例，其冲击实际多大，仍待观察。

第二，特朗普的税改能否在年底前获得通过？此涉及对美国企业停泊在海外的2.6万亿美元，一旦税改获通过，将有逾万亿美元滙回美国，当中有多少资金现时泊在本港？此外界难知，惟这再叠加储局缩表、加息，资金从本港流走的速度或较预期更急，港股将面对逆风。

港股恒指市盈率（PE）昨为14倍，说低当然不太低，但说高亦不算高，料在利好消息下有力再上，惟有美国缩表等阻力存在，急升过后难免反覆，投资者宜审慎应对。（完）

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