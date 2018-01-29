港报社评：内地开放或超预期，港面对挑战更严峻--明报1月29日

上周，被视为国家主席习近平「头号经济智囊」的中共中央政治局委员兼中央财经领导小组办公室主任刘鹤，在瑞士达沃斯世界经济论坛年会上表示，中国今年将利用改革开放40周年的机会，推出新的、力度更大的改革开放举措，「一些政策可能超出国际社会预期」。虽然他未透露具体举措，但强调会扩大服务业特别是金融业对外开放。而内地首个自由港年内或将在上海推出，后面还有10多个城市跃跃欲试，预示香港金融服务业未来面对的竞争挑战将会更大。

刘鹤是新一届国务院副总理的热门人选，亦被视为未来中国财金政策的掌门人，他在瑞士演讲时表示，中共十九大报告内提的每件事「都是向中国人民的庄严承诺，都必须要做到」。他又说，今年是中国改革开放40周年，未来推动经济高品质发展仍然要靠改革开放。他承诺要加强与国际经贸规则对接，大幅度放宽市场准入，扩大服务业特别是金融业对外开放，创造有吸引力的国内投资环境。他说，中国已经出现了4亿人左右的世界上规模最大的中等收入群体，形成巨大的国内市场，中国开放市场，将对全球的发展作出重大贡献。

在答问环节，刘鹤表示，中国将利用改革开放40周年的机会，推出新的、力度更大的改革开放举措，「至于是什么，中央政府正在研究。但可以非常负责地向大家报告，一些政策可能超出国际社会预期」。

虽然刘鹤在这里卖了一个关子，但中国加大开放的力度已有迹可寻，十九大后的首次年度中央经济工作会议就提出，「要在开放的范围和层次上进一步拓展，更要在开放的思想观念、结构布局、体制机制上进一步拓展」。

过去40年，内地从设立深圳、珠海、汕头、厦门4个经济特区，到开放14个沿海城市，从开放海南洋浦新区、上海浦东新区、天津滨海新区等，到4年前推出上海及各地的10多个自贸区，开放步伐可谓逐步加大。而据内地传媒报道，比自贸区自由度更大的全国首个自由贸易港可能今年内在上海推出。

据报道，上海市已经形成了建设自由贸易港的初步方案，并且报送至国家相关部委征求意见，而前期工作早已启动，香港和新加坡已经被确定为「重要的对标参照系」。

习近平在去年10月的十九大报告就曾提出，要「赋予自由贸易试验区更大改革自主权，探索建设自由贸易港」。副总理汪洋在《人民日报》发文解读十九大报告时，更直接提到自由港，并指「香港、新加坡、鹿特丹、迪拜都是比较典型的自由港」。

内地设立的虽然叫「自由贸易港」，但发展本地贸易、转口贸易已非其目标，而是在自贸区基础上的「升级版」，离岸贸易、离岸金融才是其发展的方向。其实，上海在自贸区试验中，已经试点离岸贸易。建设自贸港，需要大力发展离岸贸易，探索期货贸易模式。要发展离岸贸易，就要提供更多离岸的服务贸易和离岸金融。而离岸贸易和离岸金融服务业，正是香港作为国际贸易中心和金融中心的看家本领，也是香港经济赖以生存发展的支柱产业之一。

除了上海，浙江也将在宁波-舟山港建设自由贸易港提上日程；广州也提出要探索建设南沙自由贸易港。另外，辽宁省已正式将大连申报自由贸易港方案上报国务院；山东省也积极争取在青岛港创建自贸港。截至目前，已经有包括四川等内陆省份在内的10多个省区竞逐自由贸易港。内地的这连串开放大手笔，既是促进本身经济发展的必由之路，亦是防备美国挑起贸易战的应对之举，当全球资本大举进入中国市场之际，任何欧美领导人在制裁中国时都不得不投鼠忌器。

30年前，当已故中国领导人邓小平提出在内地「再造几个香港」的时候，港人可能只把这句话当成对香港成功的赞赏及对香港模式的认同。但时至今日，当这句话即将付诸实现时，对港人又别有一番滋味在心头。虽然香港有信心本身的法治体系、新闻及言论自由等重要元素，在今日内地的政治环境下仍不可复制，但在金融科技、市场规模、在岸离岸的金融市场开放度等方面，迟早要面临邻近地区的挑战与竞争，香港在贸易金融等方面已经面临新加坡的挑战，当内地自由港遍地开花之际，国际资本对香港的垂青会否仍一如既往？本港的国际金融中心地位在区内是否仍一枝独秀？这些都是特区政府和业界要认真思考的问题。不管刘鹤所言的内地开放超预期举措是否上海自由港，香港金融服务业面对的挑战都已是迫在眉睫，不能再坐而论道，而应坐言起行，留给我们的时间已经不多了。

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