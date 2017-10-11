港报社评：内地推进金改，港须绸缪新定位--经济日报10月11日

人行行长周小川在十九大召开前夕指金融开放步伐应加快。在金融环境与需要下，内地金改势加快，对本港是机遇与挑战并存，既要把握时间窗口，更要调整定位，抓紧新阶段的机遇。

行将卸任的周小川在受访时，提出中国经济要对外开放，须具备三驾马车：贸易投资对外开放、继续滙改、减少外滙管制，逐步实现人民币可自由使用和兑换。

周小川提出经改大方向，是出于客观条件和实际需要。客观环境是金融回稳，包括人币扭转前年8月滙改后16个月内大跌12.4%的颓势，反覆向上，今年累升近5.3%；资金外流受控，外滙储备亦扭转跌势，连升8个月至逾3.1万亿美元；A股回稳上扬；金融去杠杆也取得成效等，都营造了再度挺进改革的金融条件。

而中共十九大下周举行，党政军人事将出现大变动，总书记习近平权力更在握，将着手未来5年的改革，包括金融变革，以落实中华民族伟大复兴的中国梦。

内地进一步对外开放改革是不容怀疑，惟过程难免像以往般出现反覆，如前年人币滙率急跌便令中央叫停人币国际化步伐；且金融海啸殷监未远，内地短中期不会全面开放，仍只会在安全阀下逐步开放，以保金融安全和稳定。

对香港来说，这既是机遇，亦是挑战。一方面仍可续起隔火墙的试验田作用，并因而获得内地金改的红利。然而，挑战亦有多方面，一是如人币离岸业务在港证明可行，中央便在其他国际金融中心如伦敦、新加坡等复制，香港独市的时间有限，故须既稳且快地借助先行优势，做大做强相关业务，以面对竞争。

其二，内地金融改革开放，如到2020年上海要建成与中国经济实力和人币国际地位相适应的国际金融中心，包括股市，势对本港造成一波又一波的竞争压力，本港现时部分功能与角色难免淡化，定位亦随之需要调整。

香港未来的新角色将如何进化，变数难以预计，但做足够准备却是必须的工作，即如当局包括证监与港交所做好准备，中央一拍板，沪股通便水到渠成，亦令中央更放心加推深港通以至债券通。

内地金改将进入新阶段，香港能分享多少红利，视乎本港是否准备充足，协助内地金改稳步向前，并藉此建立领先优势及巩固金融实力。（完）

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